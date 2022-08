Pracownik chorował nieprzerwanie od 20 grudnia 2021 r. do 5 czerwca 2022 r., łącznie przez 168 dni. Za grudzień przysługiwał mu zasiłek chorobowy. Obecnie ponownie choruje od 2 do 19 sierpnia. Od 6 do 17 czerwca wykorzystywał urlop wypoczynkowy, a od 25 lipca do 5 sierpnia jest na urlopie bezpłatnym. Od 1 czerwca br. w naszej firmie wszystkim pracownikom przyznano podwyżki wynagrodzenia o 5 proc. Pracownik do 31 maja br. zarabiał 4300 zł. W poprzednim roku od września do grudnia otrzymywał dodatek specjalny pomniejszany za okresy zwolnień lekarskich. Kolejny dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie przyznano mu od 1 lipca do 30 września br. w związku z przydzieleniem pracownikom działu nowych zadań. Jak ustalić u tego pracownika uprawnienia zasiłkowe i podstawę świadczenia? Czy uwzględnić dodatek z 2021 r.?

odpowiedź Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe na podstawie przepisów kodeksu pracy, którego podstawę wymiaru stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie za okres od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r., przy czym miesiące od stycznia do maja 2022 r. należy wykluczyć, a wynagrodzenie za grudzień, czerwiec i lipiec uzupełnić. Ponadto chorobowe nie przysługuje za okres od 2 do 5 sierpnia.