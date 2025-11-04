W odpowiedzi na rosnące koszty ogrzewania, rząd wprowadza bon ciepłowniczy, który ma pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu wydatków związanych z systemowym ogrzewaniem. Program ten obejmuje osoby spełniające określone kryteria dochodowe, a jego celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego związane z opłatami za energię cieplną. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej pomocy i jakie są szczegóły wniosku.

Kto dostanie bon ciepłowniczy 2025, a kto nie? Nowe limity i wymagania dochodowe

Bon ciepłowniczy to forma pomocy finansowej przeznaczonej dla gospodarstw domowych, które borykają się z rosnącymi kosztami ogrzewania. Został wprowadzony na mocy Ustawy o bonie ciepłowniczym z dnia 9 września 2025 r. Warunkiem koniecznym jest korzystanie z ciepła systemowego.

Kryteria dochodowe:

Samotni seniorzy : dochód miesięczny nie może przekroczyć 3272,69 zł netto .

: dochód miesięczny nie może przekroczyć . Gospodarstwa wieloosobowe: dochód na osobę nie może wynieść więcej niż 2454,52 zł netto.

Bon przysługuje, jeśli:

Cena ciepła w taryfie wynosi powyżej 170 zł/GJ netto .

. Dodatkowo, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – jeśli dochód przekroczy próg, bon zostanie pomniejszony o wartość przekroczenia.

Mikro-FAQ:

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025? Złóż wniosek w urzędzie gminy lub miasta, przez ePUAP lub osobiście.

Złóż wniosek w urzędzie gminy lub miasta, przez ePUAP lub osobiście. Czy bon ciepłowniczy 2025 jest dla każdego? Nie, przysługuje tylko dla osób spełniających kryteria dochodowe i korzystających z ciepła systemowego.

Bon ciepłowniczy 2025: Ile naprawdę dostaniesz – nawet 3500 zł dopłaty

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w Twojej taryfie. Na przykład:

Cena ciepła 170–200 zł/GJ : bon wyniesie 500 zł .

: bon wyniesie . Cena ciepła 200–230 zł/GJ : bon wyniesie 1000 zł .

: bon wyniesie . Cena ciepła powyżej 230 zł/GJ: bon wyniesie 1750 zł w 2025 roku i 3500 zł w 2026 roku.

Tyle wyniesie Twój bon w 2025 i 2026 roku – pełna tabela dopłat

Rok Cena ciepła (netto/GJ) Kwota bonu 2025 170–200 zł 500 zł 2025 200–230 zł 1000 zł 2025 powyżej 230 zł 1750 zł 2026 170–200 zł 1000 zł 2026 200–230 zł 2000 zł 2026 powyżej 230 zł 3500 zł

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025 – instrukcja krok po kroku

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.. Wnioski o bon na rok 2026 będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.



Wnioski należy składać u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez platformy internetowe, takie jak ePUAP lub aplikacja mObywatel. Warto pamiętać, że tylko jedno gospodarstwo domowe może ubiegać się o jeden bon ciepłowniczy.

Wzór wniosku o bon ciepłowniczy - pobierz:

Wzór wniosku o bon ciepłowniczy 2025-2026 pobierz plik

Dokumenty do wniosku o bon ciepłowniczy:

Zaświadczenie o dochodach (np. z ZUS, US). Potwierdzenie, że korzystasz z ciepła systemowego (np. zaświadczenie od zarządcy wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej lub przedsiębiorstwa ciepłowniczego).

Gospodarstwa, które posiadają umowę bezpośrednio z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, nie muszą dostarczać zaświadczeń. W takim przypadku informacje o cenie ciepła należy podać we wniosku o przyznanie bonu ciepłowniczego.

Wzór zaświadczenia do bonu ciepłowniczego - pobierz:

Wzór zaświadczenia - bon ciepłowniczy 2025 i 2026 pobierz plik

Jeśli w danym gospodarstwie domowym złożono więcej niż jeden wniosek, bon ciepłowniczy zostanie przyznany osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek. Pozostałe wnioski z tego samego gospodarstwa zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pani Anna dostała 1000 zł, pan Michał nic – przykłady, które wyjaśniają zasady

Poniżej podajemy przykłady dwóch osób, które złożyły wnioski o bon ciepłowniczy. Jedna z nich otrzyma wsparcie, a druga - nie.

Przykład 1: Pani Anna z Białegostoku

Pani Anna mieszka w bloku z ciepłem systemowym. Jej dochód wynosi 2400 zł netto, a cena ciepła w jej taryfie to 190 zł/GJ. Pani Anna spełnia kryteria dochodowe i uzyska dopłatę w wysokości 1000 zł.

Przykład 2: Pan Michał z Wrocławia

Pan Michał ogrzewa dom gazem, a cena ciepła w jego regionie wynosi 160 zł/GJ. Niestety, nie może skorzystać z bonu ciepłowniczego, ponieważ cena ciepła w jego przypadku nie przekracza wymaganego minimum.

Nie przegap terminu! Wnioski o bon ciepłowniczy tylko do 15 grudnia 2025 r.

Wnioski o bon ciepłowniczy za 2025 rok przyjmowane są od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. Dla dopłat na 2026 rok, wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r..

Mikro-FAQ:

Czy mogę złożyć wniosek po terminie? Nie, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Czy mogę złożyć wniosek online? Tak, przez ePUAP lub osobiście w urzędzie.

Czy dostanę bon ciepłowniczy, jeśli przekroczę próg dochodowy?

Wówczas obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli Twój dochód przekroczy próg, bon zostanie pomniejszony o kwotę, którą przekroczyłeś. Na przykład, jeśli zarabiasz 3300 zł netto, a próg wynosi 3272,69 zł, Twój bon zostanie pomniejszony o 27,31 zł.

Warto podkreślić, że zawieszona zostaje wypłata dodatku energetycznego. W miejsce tego dodatku osoby spełniające odpowiednie kryteria dochodowe będą mogły ubiegać się o bon ciepłowniczy.

W konsekwencji w projekcie proponuje się zmianę art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym przez pozostawienie bez rozpoznania wszystkich wniosków o wypłatę tego dodatku złożonych do dnia 31 grudnia 2027 r. - czytamy w tekście ustawy.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce około 6,3 mln gospodarstw spełnia warunki dochodowe na bon ciepłowniczy. Z kolei w 2025 roku z dopłatą może liczyć się około 3,3 mln osób, z czego około 270 tys. gospodarstw płaci za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Co z ryczałtem energetycznym?

Jeszcze inną formą wsparcia jest ryczałt energetyczny. Ten z kolei pozostaje bez większych zmian. O tym, jak go dostać, przeczytasz w artykule: Ryczałt energetyczny z ZUS. Kto dostaje 312 zł dodatku i jak go uzyskać.

Nie masz ciepła systemowego? Nie dostaniesz bonu ciepłowniczego

Bon ciepłowniczy przysługuje tylko tym, którzy korzystają z ciepła systemowego. Niestety, osoby ogrzewające swoje mieszkanie piecem gazowym, węglowym czy olejowym nie mogą skorzystać z dopłaty.

Rząd przedłuża niższe ceny prądu – jak to się łączy z bonem ciepłowniczym

Projekt ustawy zakłada przedłużenie systemu cen maksymalnych dla energii elektrycznej do końca 2025 roku, dzięki czemu odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych będą mogli korzystać z niższych cen do 500 zł/MWh.

Uważaj na fałszywe oświadczenia – grożą konsekwencje karne i utrata dopłaty

Wnioskodawcy, którzy składają fałszywe oświadczenia o dochodach, ponoszą odpowiedzialność karną. Złożenie fałszywych informacji może skutkować odrzuceniem wniosku oraz konsekwencjami prawnymi.

