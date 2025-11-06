Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza w publicznej ochronie zdrowia system centralnej elektronicznej rejestracji.

Zgodnie z nowelą na wizytę do lekarza w ramach centralnej rejestracji będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Jak działa e-rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. preferowany termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin wizyty.

Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami (np. prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością) oraz wybranymi kryteriami.

W zakresie każdego świadczenia opieki zdrowotnej wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie – jak obecnie – na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę.

Pacjent pozostaje w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, spełniającego określone przez niego kryteria.

E-rejestracja najpierw w kardiologii i profilaktyce nowotworowej

Na początek, czyli od 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć świadczeń z dziedziny: kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy. Zakres usług będzie stopniowo rozszerzany na inne świadczenia opieki zdrowotnej.

Od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe.

MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w centralnej e-rejestracji od 31 grudnia 2029 r.(PAP)