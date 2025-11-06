Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w prawie wodnym spowodowane są koniecznością dostosowania polskich przepisów dotyczących kąpielisk do tych unijnych. Zastrzeżenia do polskich regulacji ma Komisja Europejska (KE).

"Celem projektowanych przepisów jest przyjęcie rozwiązań mających na celu wdrożenie przepisów dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach w taki sposób, aby KE nie podejmowała dalszych działań w ramach postępowania przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o naruszenie obowiązków traktatowych na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z nieprawidłową transpozycją przepisów tej dyrektywy" - informuje MZ.

Gmina zdefiniuje dużą liczbę kąpiących się w kąpieliskach

Polskie przepisy jak na razie nie definiują pojęcia dużej liczby kąpiących się. Sformułowanie to jest elementem definicji kąpieliska. Teraz to gmina zdecyduje, co należy przez to rozumieć.

"Rozumie się przez to liczbę kąpiących się, którą rada gminy uznaje za dużą, uwzględniając w szczególności wcześniejsze tendencje lub udostępnianą infrastrukturę lub udogodnienia, albo inne środki podjęte w celu promowania kąpieli" - będzie brzmiała projektowana definicja.

Nowelizacja doprecyzuje również, że gmina, w sporządzanym corocznie do 20 maja wykazie kąpielisk, ujmie te wykorzystywane przez dużą liczbę kąpiących się. Z kolei nowym obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) będzie podejmowanie praktycznych i proporcjonalnych środków w celu zwiększenia liczby kąpielisk z wodą klasyfikowaną jako doskonała lub dobra. Przepisy zdefiniują także stały zakaz kąpieli, przez który należy rozumieć zakaz trwający co najmniej przez jeden pełny sezon kąpielowy.

Jakość wody w kąpieliskach pod lupą

Zmienią się również obowiązki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie określania klasyfikacji wody w kąpielisku. Dziś mowa jest o przyporządkowaniu wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy ze względu na jej właściwości. Po zmianach przyporządkowanie ma opierać się na podstawie oceny jakości wody z bieżącego sezonu kąpielowego oraz trzech poprzedzających sezonów kąpielowych. Zmienią się też zasady pobierania próbek do badania jakości wody w kąpieliskach.

"Doprecyzowanie w ustawie obowiązku równomiernego pobierania próbek jakości wody w całym sezonie kąpielowym realizowanego obecnie w postaci wytycznych, z uwagi na konieczność prowadzenia monitoringu jakości wody w kąpieliskach zapewniającego informacje o jakości wody podczas trwania całego sezonu kąpielowego" - czytamy w OSR do projektu nowelizacji. Główny Inspektor Sanitarny będzie też przekazywał Prezesowi Wód Polskich zestawienie kąpielisk, dla których klasyfikacja jakości wody została określona jako niedostateczna lub dostateczna, lub nastąpiło jej pogorszenie.