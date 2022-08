Takie rozwiązanie znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Realizuje on uchwałę nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r., która zawnioskowała o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy. Obecnie stanowi on, że fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w wysokości do 30 proc. środków przewidzianych na to zadanie.