PFRON wskazuje, że finansowaniu podlega kwota brutto. Wyjaśnia, że celem dodania do ustawy art. 33 ust. 31–33 było dostosowanie jej przepisów do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Dlatego, aby właściwie zinterpretować ich treść, należy odnieść się do odpowiednich przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). I tak stosownie do art. 15 ust. 1 podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Z kolei art. 108 ust. 1 wskazuje, że podatnicy , którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z tego dokumentu mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.