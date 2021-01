WSA uwzględnił skargę i uchylił decyzje gminy oraz SKO. Zwrócił uwagę, że ustawodawca w art. 17c ust. 9 pkt 1 użył czasownika „otrzymywać” w czasie teraźniejszym, co oznacza, że przeszkodą do uzyskiwania świadczenia rodzicielskiego jest aktualne otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego. Przesłanka negatywna w sposób ewidentny nawiązuje do zbiegu świadczeń aktualnego w dacie orzekania o przyznaniu wsparcia oraz w okresie jego pobierania. Tymczasem w rozpoznawanej skardze taka sytuacja nie miała miejsca. WSA dodał też, że dla uznania świadczenia za nienależnie pobrane decydujące znaczenie ma nie tylko przesłanka obiektywna, powodująca ustanie prawa do niego, lecz także świadomość i zamiar osoby pobierającej wsparcie. Natomiast w przypadku skarżącej nie sposób jest wskazać, że podjęła świadome działanie w złej wierze oraz że dążyła do uzyskania kosiniakowego pomimo świadomości, że jest nienależne lub poprzez świadome wprowadzenie w błąd organu przyznającego pomoc.