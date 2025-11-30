Zwroty zamówień po Black Friday - jakie prawa ma konsument?

Zakupy podczas Black Friday nie różnią się – poza ewentualnymi rabatami – od tych dokonywanych w inne dni. Oznacza to, że konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy, jeśli ta została zawarta na odległość, np. przez Internet lub telefon. Nie ma przy tym obowiązku podawania powodu rezygnacji. 14-dniowy termin ma charakter umowny. Zatem przedsiębiorca może go dobrowolnie wydłużyć, np. do 30 dni.

Termin ten zaczyna być liczony od chwili, gdy zamówione produkty zostaną doręczone konsumentowi lub osobie przez niego upoważnionej. Jeśli przedmiot zamówienia dostarczany jest w częściach bądź etapami, czternastodniowy okres liczy się od momentu odbioru ostatniej dostawy. W przypadku rzeczy dostarczanych cyklicznie, decydujący jest dzień otrzymania pierwszej z nich. We wszystkich innych sytuacjach bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Ważne Jeśli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, wówczas standardowy 14-dniowy termin zostaje automatycznie przedłużony do 12 miesięcy. W takiej sytuacji klient nie odpowiada również za zmniejszenie wartości zwracanego towaru. Jednak gdy sklep przekaże informację o prawie do odstąpienia jeszcze przed upływem tego rocznego okresu, czas na złożenie stosownego oświadczenia będzie wynosił 14 dni od momentu otrzymania takiego powiadomienia.

Jak zwrócić zakupy po Black Friday krok po kroku?

1. Aby skorzystać ze swojego prawa do zwrotu zamówienia, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie odpowiedniej treści. Może ono mieć dowolną formę, ale bezpieczniej jest przygotować je na piśmie. Konsument powinien wskazać w jego treści informacje umożliwiające jego identyfikację i ustalenie zwracanego zamówienia. Może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy.

2. Kolejnym krokiem jest wysłanie sprzedawcy informację o odstąpieniu od umowy i chęci odesłania zamówienia. Kupujący może wysłać oświadczenie do sklepu przed nadaniem zwrotu zamówienia lub odesłać wraz z nim. Wystarczy, że zachowa ustawowe 14-dni na skorzystanie z uprawnienia.

3. Następnie konsument odsyła zamówienie do sklepu. Powinien pamiętać o starannym zapakowaniu odsyłanego produktu

4. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na zwrot pieniędzy - sprzedawca ma na to 14 dni. Zwrot następuje tą samą metodą płatności, jaka była wybrana przy składaniu zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Ważne Sklep nie może uzależniać przyjęcia zwrotu zamówienia od podania przez kupującego przyczyny rezygnacji z zakupów. Jeśli to robi - narusza prawa konsumenta.

Czy konsument musi pokryć koszty zwrotu towaru kupionego podczas Black Friday?

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi cenę zakupionego produktu oraz koszty jego wysyłki, lecz jedynie do wysokości najtańszej dostępnej metody dostawy oferowanej w sklepie. Oznacza to, że jeśli klient zdecydował się na droższą formę przesyłki, różnica nie zostanie mu zrekompensowana. Odmiennie wygląda kwestia kosztów odesłania towaru – co do zasady ponosi je konsument, chyba że sprzedawca zdecyduje się je przejąć.

Black Friday: czego konsument nie może zwrócić?

Przepisy przewidują sytuacje, w których konsumentowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z zawartej umowy – zostały one opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Między innymi, nie można odstąpić od umowy dotyczącej produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, przygotowanych według specyfikacji klienta lub dostosowanych do jego szczególnych potrzeb. Wyłączenie to obejmuje także towary o krótkim terminie przydatności lub szybko psujące się, a także artykuły dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na względy higieniczne lub ochronę zdrowia.

Podobne ograniczenia obowiązują w przypadku umów, w których cena bądź wynagrodzenie uzależnione są od zmian na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli, a które mogą wystąpić jeszcze przed końcem terminu na odstąpienie. Wyjątek ten dotyczy również sytuacji, gdy po dostarczeniu towar – ze względu na swoje właściwości – staje się nierozerwalnie związany z innymi przedmiotami.