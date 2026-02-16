W teorii „trzynastka” przysługuje niemal wszystkim emerytom i rencistom. W praktyce przepisy wskazują konkretne wyjątki. I to one budzą dziś największe emocje.

13. emerytura 2026 nie dla wszystkich. Ustawa jasno wskazuje wykluczonych

Podstawą wypłaty dodatkowego świadczenia jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To ona precyzuje, kto ma prawo do pieniędzy, a kto z systemu wypada. Kluczowa data to 31 marca 2026 r. Jeśli w tym dniu ktoś ma ustalone i wypłacane świadczenie – otrzyma trzynastkę. Jeśli nie – przelew nie trafi na konto. To oznacza, że nawet jeden dzień może zdecydować o utracie niemal dwóch tysięcy złotych.

Sędziowie i prokuratorzy bez 13. emerytury. Dlaczego nie dostaną trzynastki w 2026 roku?

Pierwsza grupa wykluczonych to sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Choć potocznie mówi się o „emeryturze”, ich świadczenie nie pochodzi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymują oni uposażenie finansowane bezpośrednio z budżetu państwa – w wysokości 75 proc. ostatniego wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem stażowym. Z tego powodu nie obejmuje ich ustawa o trzynastej emeryturze. Dla wielu to zaskoczenie, bo formalnie nie są już aktywni zawodowo. Jednak w świetle prawa nie są „emerytami z ZUS”.

Emerytura olimpijska 2026 bez trzynastki. Kto jest wyłączony ustawowo?

Druga grupa to osoby pobierające tzw. emeryturę olimpijską – specjalne świadczenie dla medalistów igrzysk olimpijskich. Od 2026 roku wynosi ono 5116,99 zł netto miesięcznie i jest wypłacane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nie podlega przepisom o trzynastej emeryturze. To niewielka grupa, ale formalnie również wyłączona z systemu.

Zawieszenie emerytury do 31 marca 2026. Limit 11 957,10 zł może odebrać 13. emeryturę

Najwięcej emocji budzi jednak trzecia sytuacja – zawieszenie emerytury lub renty. Jeśli 31 marca 2026 r. świadczenie jest zawieszone, trzynastka nie przysługuje. I tu pojawia się problem pracujących wcześniejszych emerytów.

Limity dorabiania obowiązują osoby, które:

nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego,

pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę,

uzyskują dodatkowe przychody z pracy.

Od 1 marca 2026 r. granica zawieszenia świadczenia wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 957,10 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tego progu oznacza wstrzymanie wypłaty emerytury – a tym samym brak prawa do trzynastki. I właśnie ta grupa seniorów powinna dziś szczególnie dokładnie policzyć swoje przychody. Przeczytaj więcej na ten temat w poniższym artykule:

Brak decyzji ZUS do 31 marca 2026 oznacza brak 13. emerytury

Trzynastka przysługuje osobom, które do 31 marca 2026 r. mają ustalone prawo do jednego z uprawnionych świadczeń, m.in.:

emerytury z ZUS,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

renty socjalnej,

świadczenia przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczeń z KRUS.

Jeśli decyzja zapadnie dopiero w kwietniu – dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone. Ustawa nie przewiduje wyrównania. To szczególnie ważne dla osób, które właśnie kończą aktywność zawodową i planują przejście na emeryturę wiosną.

13. emerytura 2026 netto niższa niż 1978,49 zł? Oto dlaczego przelew może być mniejszy

Nawet osoby, które otrzymają trzynastkę, mogą zobaczyć na koncie mniej niż 1978,49 zł. Kwota brutto jest taka sama dla wszystkich. Ale netto zależy od:

wysokości emerytury podstawowej,

składki zdrowotnej (9 proc.),

ewentualnej zaliczki na PIT.

Im wyższa łączna kwota świadczeń w kwietniu, tym wyższe potrącenia. Dlatego osoby z wyższą emeryturą zobaczą niższy „efekt netto” trzynastki. Na jaką dokładnie kwotę mogą liczyć seniorzy? Piszemy o tym w artykule: Znamy kwotę 13. emerytury 2026. Po danych GUS policzyliśmy, ile dostaniesz „na rękę”

Kto może stracić 13. emeryturę w 2026 roku? Te osoby powinny sprawdzić swoje dochody

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które intensywnie dorabiają, Renciści osiągający wysokie przychody, Osoby planujące przejście na emeryturę w kwietniu, Osoby z zawieszonym świadczeniem.

W ich przypadku jeden miesiąc może zadecydować o utracie niemal dwóch tysięcy złotych.

Najczęstsze pytania o 13. emeryturę 2026 (FAQ)

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę? Nie. Świadczenie wypłacane jest z urzędu wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Czy 13. emerytura jest opodatkowana? Tak. Podlega składce zdrowotnej i może podlegać zaliczce na PIT. Czy pracujący emeryt w wieku powszechnym może stracić trzynastkę? Nie. Limity dorabiania nie obowiązują osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Czy jeśli ZUS przyzna emeryturę w kwietniu, dostanę trzynastkę? Nie. Prawo do świadczenia musi istnieć 31 marca 2026 r.

