W komunikacie resortu przekazano, że w sprawach o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 200 tys. zł, minimalne wynagrodzenie za przeprowadzenie mediacji wzrośnie ze 150 do 300 zł, a maksymalne z 2 tys. do 4 tys. zł.

Nowe stawki mediatorów powyżej 200 tys. zł – nawet 8 tys. zł

W sprawach z wartością powyżej 200 tys. zł wynagrodzenie mediatora ma wynosić 4 tys. zł oraz 1 proc. od nadwyżki ponad 200 tys. zł, jednak nie więcej niż 8 tys. zł za całość postępowania mediacyjnego.

Jak podkreślono w komunikacie, w sprawach niemajątkowych oraz takich, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, stawka za pierwsze posiedzenie mediacyjne wzrośnie ze 150 do 300 zł, a za każde kolejne ze 100 do 200 zł. Łączny limit wynagrodzenia w tych sprawach zwiększono z 450 do 900 zł.

Wyższy zwrot kosztów mediacji – wynajem sali i korespondencja

Dodatkowo podwyższono limity wydatków podlegających zwrotowi – w przypadku wydatków rzeczowych, takich jak wynajem pomieszczenia, zwrot zostanie podniesiony z 70 do 110 zł; zwrot wydatków mediatora na korespondencję wyniesie 50 zł, zamiast obowiązujących wcześniej 30 zł.

Według komunikatu, zmiany wynikają z „konieczności dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się warunków gospodarczych”. Wśród nich wymieniono m.in. wzrost kosztów życia, inflację oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Cytowany w komunikacie wiceszef MS Arkadiusz Myrcha podkreślił, że wysokość stawek nie była zmieniana od 2016 r.

„Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2024 wynika, że znaczącą część wpływu do sądów okręgowych w pierwszej instancji stanowią sprawy cywilne o wysokim stopniu złożoności i znacznej wartości przedmiotu sporu. W szczególności są to sprawy, w których wartość przedmiotu sporu mieści się w przedziale: powyżej 75 tys. do 150 tys. zł (26 689 spraw), powyżej 150 tys. do 200 tys. zł (18 964 spraw), powyżej 200 tys. do 500 tys. zł (62 649 spraw), powyżej 500 tys. do 1 mln. zł (21 094 spraw)” - czytamy. (PAP)