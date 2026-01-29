Uchwalona w ubiegłym roku ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 1301) wprowadza ważne zmiany dla obcokrajowców, którzy są rodzicami korzystającymi ze świadczenia wychowawczego 800+.

Chodzi o obywateli państw trzecich, z wyjątkiem krajów należących do UE, EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein) oraz Wielkiej Brytanii. Jako pierwszych, bo już od 1 lutego br., nowe przepisy obejmą obywateli Ukrainy ze statusem UKR, którzy znaleźli schronienie w Polsce po wybuchu wojny (pozostałych cudzoziemców od 1 czerwca).

Bez pracy nie ma świadczenia wychowawczego

Zgodnie z nowymi regulacjami obywatele Ukrainy będą mieli prawo do świadczenia 800+ na dziecko, pod warunkiem że są w Polsce aktywni zawodowo. Pod tym pojęciem rozumiana jest m.in.:

praca na podstawie umowy o pracę,

praca na podstawie umowy zlecenia,

prowadzenie działalności gospodarczej,

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatkowo przepisy wymagają, aby wykonywanie jednego z rodzajów aktywności zawodowej wiązało się z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia emerytalno-zdrowotne od podstawy stanowiącej co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę.Natomiast w odniesieniu do niektórych obcokrajowców wystarczające będzie podleganie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Tak będzie np. w przypadków osób, które pobierają emeryturę lub rentę.

Jednocześnie w przepisach uwzględnione zostały wyjątki od spełniania przesłanki aktywności zawodowej przez rodzica-obcokrajowca. Dotyczą one m.in. sytuacji, gdy jego dziecko ma polskie obywatelstwo lub jest niepełnosprawne, co potwierdza posiadanie przez niego odpowiedniego orzeczenia.

Dodatkowe informacje we wniosku o 800+

W uwagi na to, że dla wojennych uchodźców nowe przepisy zaczynają obowiązywać już następnego miesiąca, ZUS informuje, że 31 stycznia br. wypłata świadczenia 800+ dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR zostanie wstrzymana. To oznacza, że aby mogli kontynuować jego pobieranie po 1 lutego, muszą oni złożyć nowy wniosek na bieżący okres świadczeniowy 2025/2026, który zakończy się 31 maja br.

Ważne Jak wyjaśnia ZUS, rodzic składający wniosek będzie musiał podać numer PESEL swój i dziecka, wskazać dane dotyczące przekroczenia granicy Polski, potwierdzić legalność pobytu w Polsce i spełnianie warunku aktywności zawodowej oraz oświadczyć, że dziecko uczęszcza do szkoły lub przedszkola.

ZUS będzie weryfikował to, czy cudzoziemiec pracuje na podstawie danych znajdujących się w systemach ubezpieczeniowych, dlatego w większości przypadków nie będzie trzeba dostarczać nowych dokumentów.Taka weryfikacja będzie przeprowadzana cyklicznie – co miesiąc - i od tego, co z niej wyniknie, uzależnione będzie to czy rodzic otrzyma 800+ za poprzedni miesiąc.

Co ważne, 1 lutego, oprócz zmian dla obywateli Ukrainy, rusza też nabór wniosków o świadczenie 800+ dla wszystkich rodziców na kolejny okres świadczeniowy 2026/27, który zacznie się 1 czerwca br. i zakończy 31 maja 2027 r.

W praktyce wojenni uchodźcy będą więc musieli dwukrotnie zawnioskować o jego przyznanie. Jeden wniosek będzie bowiem potrzebny dla zapewnienia wypłaty świadczenia do końca obecnego okres świadczeniowego, a więc od lutego do maja br., a drugi do otrzymania świadczenia na następny, który wystartuje 1 czerwca.