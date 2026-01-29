Renta szkoleniowa to świadczenie przeznaczone dla osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą już wykonywać dotychczasowej pracy, ale jednocześnie rokują powrót na rynek zatrudnienia po zdobyciu nowych kwalifikacji. Jej celem jest umożliwienie przekwalifikowania zawodowego i przygotowanie do podjęcia innego zawodu.

Komu przysługuje renta szkoleniowa w 2026 r.

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które zostały uznane za niezdolne do pracy w dotychczasowym zawodzie, a jednocześnie spełniają wymogi dotyczące stażu ubezpieczeniowego. Kluczowe jest więc połączenie dwóch elementów: orzeczenia o niezdolności do pracy oraz odpowiedniego okresu opłacania składek.

Długość wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych uzależniona jest od wieku, w którym doszło do utraty zdolności do pracy. Im starszy jest ubezpieczony w chwili powstania niezdolności do pracy, tym dłuższy staż musi wykazać. Przepisy przewidują następujące progi:

co najmniej rok – jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat,

– jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat, dwa lata – w przypadku osób w wieku od 20 do 22 lat,

– w przypadku osób w wieku od 20 do 22 lat, trzy lata – gdy niezdolność wystąpiła między 22. a 25. rokiem życia,

– gdy niezdolność wystąpiła między 22. a 25. rokiem życia, cztery lata – w przedziale od 25 do 30 lat,

– w przedziale od 25 do 30 lat, pięć lat – jeżeli problem zdrowotny pojawił się po ukończeniu 30 lat.

Co z osobami, które nie mają wymaganego stażu? Ustawodawca przewidział wyjątek dla młodych osób wchodzących na rynek pracy. Jeżeli ubezpieczony nie zdążył jeszcze osiągnąć wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek ten uznaje się za spełniony, pod warunkiem że został objęty ubezpieczeniem przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub na uczelni, do dnia powstania niezdolności do pracy pozostawał w ubezpieczeniu w sposób ciągły lub z przerwami nieprzekraczającymi pół roku.

Jak i kiedy przysługuje renta szkoleniowa w 2026 r.?

Prawo do renty szkoleniowej powstaje w momencie, gdy osoba zainteresowana przestaje pobierać zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Może również być naliczone od miesiąca, w którym złożono wniosek o świadczenie.

Świadczenie przyznawane jest początkowo na okres 6 miesięcy, który może zostać przedłużony o czas niezbędny do ukończenia przekwalifikowania zawodowego, jednak nie więcej niż o 30 miesięcy. Oznacza to, że renta może być przyznana maksymalnie na 36 miesięcy, czyli na okres do trzech lat.

Warto wiedzieć, że okres podstawowy 6 miesięcy może zostać skrócony, jeśli starosta poinformuje organ rentowy o niemożności przeprowadzenia przekwalifikowania lub gdy osoba nie uczestniczy w przewidzianych zajęciach szkoleniowych.

Co istotne, renta szkoleniowa nie przysługuje osobom osiągającym jakikolwiek przychód, niezależnie od jego wysokości.

Ile wynosi renta szkoleniowa w 2026 roku?

W 2026 roku renta szkoleniowa nadal będzie wynosić 75% podstawy wymiaru świadczenia. Jej minimalna wysokość nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która obowiązuje do 28 lutego 2026 roku i wynosi 1 409,18 zł. Od 1 marca 2026 roku przewidziana jest waloryzacja najniższej renty, co oznacza wzrost jej minimalnej kwoty.

Jak i kiedy złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

O rentę szkoleniową można się ubiegać, składając wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Należy zrobić to przed planowanym przejściem na rentę, a nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Wniosek można złożyć osobiście w ZUS, przez pełnomocnika, listownie lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego, a także online przez platformę PUE ZUS.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1631)

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1644)