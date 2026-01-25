Kto może ubiegać się o rentę w 2026 roku?
Aby otrzymać świadczenie, wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy podstawowe warunki:
- Orzeczenie lekarskie: Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska muszą stwierdzić niezdolność do pracy;
- Staż ubezpieczeniowy: Wymagany jest odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym wystąpiła niezdolność (np. 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu dla osób powyżej 30. roku życia);
- Czas powstania niezdolności: Niezdolność musi wystąpić w okresach ubezpieczenia (np. podczas zatrudnienia) lub nie później niż 18 miesięcy po ich ustaniu.
Rodzaje niezdolności do pracy
W 2026 roku system rozróżnia dwa stopnie niezdolności, co bezpośrednio wpływa na kwotę wypłaty:
- Całkowita niezdolność do pracy: Orzekana, gdy chory utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy;
- Częściowa niezdolność do pracy: Dotyczy osób, które w znacznym stopniu utraciły zdolność do pracy zgodnej z poziomem ich kwalifikacji.
Wysokość świadczenia i marcowa waloryzacja
Kwoty rent są co roku aktualizowane. Po waloryzacji z 1 marca 2026 roku, minimalne stawki gwarantowane wynoszą:
- 1901,71 zł – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.
- 1426,28 zł – dla osób częściowo niezdolnych do pracy.
Warto pamiętać, że ostateczna wysokość indywidualnej renty zależy od zarobków uzyskiwanych w latach aktywności zawodowej oraz długości stażu ubezpieczeniowego.
Procedura wnioskowania o rentę
Proces ubiegania się o rentę rozpoczyna złożenie wniosku ERN. Do dokumentacji należy dołączyć:
- zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza prowadzącego,
- dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg leczenia,
- dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.
Praca na rencie – czy można dorabiać?
Pobieranie renty w 2026 roku nie wyklucza aktywności zawodowej, jednak obowiązują limity przychodów. Jeśli rencista zarobi więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. Przekroczenie progu 130% przeciętnego wynagrodzenia skutkuje zawieszeniem wypłaty renty.
