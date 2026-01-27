Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadza zmiany w rozporządzeniu dotyczącym legitymacji emeryta-rencisty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wdrożenia istotnych modyfikacji w wyglądzie i zabezpieczeniach tych dokumentów.

Nowe przepisy mają na celu dostosowanie legitymacji do rosnących wymogów bezpieczeństwa dokumentów publicznych, zwiększając ich wiarygodność i chroniąc przed fałszerstwami, przy zachowaniu dotychczasowych praw emerytów i rencistów. Zmiany te dotyczą wszystkich emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, czyli około 8,1 mln osób, w tym ok. 270 tys. osób, którym przyznano świadczenie po raz pierwszy. Rozporządzenie ma obowiązywać 14 dni po jego ogłoszeniu.

Dlaczego zmieniany jest wzór legitymacji?

Legitymacja emeryta-rencisty jest dokumentem publicznym trzeciej kategorii, co oznacza, że ma wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz prawidłowość obrotu gospodarczego i prawnego. Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania dokumentów do wymogów bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed fałszerstwem określonych w przepisach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, tłumaczy wnioskodawca projektu. Dotychczasowe legitymacje nie spełniają wszystkich standardów minimalnych zabezpieczeń dla dokumentów publicznych.

Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty 2026

Nowy blankiet legitymacji emeryta-rencisty został zatwierdzony przez Komisję ds. Dokumentów Publicznych przy MSWiA w grudniu 2024 r. Dokument będzie zawierał nowoczesne zabezpieczenia, w tym laminację, które utrudnią jego podrobienie i zwiększą wiarygodność w bankach, aptekach czy środkach komunikacji.

Okres przejściowy – wykorzystanie starych blankietów

Dotychczasowe legitymacje mogą być nadal wydawane do 12 lipca 2026 r. Dzięki temu ZUS może wykorzystać już zamówione i wyprodukowane dokumenty, jednocześnie przygotowując nowe blankiety zgodne z wymogami bezpieczeństwa.

Legitymacje wydane wcześniej zachowują ważność

Wszystkie legitymacje wydane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, a także te wydane w okresie przejściowym, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Osoby, które nabędą uprawnienia do świadczeń po zakończeniu okresu przejściowego, otrzymają już dokumenty nowej generacji.

Koszty dla ZUS

Wprowadzenie nowego wzoru legitymacji wiąże się również z wydatkami. Szacuje się, że:

w pierwszym roku wprowadzenia zmian koszty wzrosną o ponad 332 tys. zł.

w drugim roku będą sięgać 450 tys. zł, a w kolejnych latach trend wzrostu utrzyma się – w 2030 r. koszty mogą wynieść ponad 467 tys. zł, a w 2035 r. nawet 487 tys. zł.

W ciągu 10 lat ZUS może wydać na nowe legitymacje prawie 4,6 mln zł. Dlaczego tak drogo? Nowa legitymacja, dzięki laminacji i nowoczesnym zabezpieczeniom, kosztuje 2,24 zł za sztukę, podczas gdy obecna wersja to niecałe 1,05 zł.

Legitymacja emeryta/rencisty 2026 - do czego uprawnia

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument potwierdzający status świadczeniobiorcy, który daje dostęp do wielu ulg i przywilejów. Umożliwia zniżki lub darmowe przejazdy komunikacją miejską i PKP, korzystanie z refundacji leków oraz zniżek w sanatoriach i uzdrowiskach. Uprawnia do zwolnienia z abonamentu RTV dla osób spełniających kryteria wiekowe i dochodowe, a także do tańszych biletów do muzeów, teatrów, kin czy na baseny. W instytucjach prywatnych legitymacja często pozwala korzystać z dodatkowych rabatów, a w urzędach stanowi potwierdzenie uprawnień i ułatwia obsługę.

FAQ - pytania i odpowiedzi