Kiedy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany osobom, które stały się niezdolne do pracy w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie to przysługuje nie tylko w przypadku standardowej infekcji, ale również w sytuacjach takich jak:

poddanie się leczeniu odwykowemu w specjalistycznym ośrodku,

konieczność odbycia izolacji lub kwarantanny,

poddanie się badaniom lekarskim niezbędnym dla potencjalnych dawców narządów, tkanek lub komórek.

Okres wyczekiwania i wyjątki

Standardowo prawo do zasiłku nabywa się po upływie tzw. okresu wyczekiwania (30 dni przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy dobrowolnym). Istnieje jednak grupa osób, którym wsparcie przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Należą do nich m.in.:

absolwenci szkół ponadpodstawowych i wyższych (jeśli zostali objęci ubezpieczeniem w ciągu 90 dni od zakończenia nauki),

osoby legitymujące się co najmniej 10-letnim stażem ubezpieczeniowym,

osoby, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Wysokość świadczenia w 2026 roku

Wysokość zasiłku jest ściśle powiązana z podstawą wymiaru, którą wylicza się na podstawie średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających chorobę. W 2026 roku obowiązują następujące stawki:

80% podstawy – standardowa wysokość zasiłku za okres niezdolności do pracy.

100% podstawy – wypłacane w szczególnych przypadkach, m.in. gdy choroba przypada w czasie ciąży, wynika z wypadku w drodze do/z pracy, lub dotyczy dawców tkanek i narządów.

W związku z podniesieniem płacy minimalnej wzrosła także dolna granica świadczenia. Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat minimalna podstawa zasiłku po odliczeniu składek (13,71%) wynosi w 2026 roku 4147,10 zł. Przekłada się to na minimalną stawkę dzienną w wysokości 110,61 zł brutto (przy 80% podstawy).

Czas trwania wypłaty zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy można pobierać przez okres:

182 dni – w standardowych przypadkach,

270 dni – jeśli niezdolność do pracy wynika z gruźlicy lub przypada na okres ciąży.

Warto pamiętać, że przez pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym (lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50. roku życia) pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego płaconego przez pracodawcę. Dopiero po tym terminie rozpoczyna się wypłata zasiłku chorobowego z ZUS.