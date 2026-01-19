Ogólnopolska Karta Seniora została przygotowana z myślą o osobach po 60. roku życia i obejmuje szeroki katalog zniżek. Jej posiadacze mogą liczyć na obniżone ceny m.in. w aptekach, prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, sklepach, muzeach czy podczas zajęć sportowych. Gdzie dokładnie jest akceptowana karta oraz jakie są koszty jej wyrobienia?

Jakie zniżki zapewnia karta seniora?

Karta seniora umożliwia korzystanie z promocji, rabatów oraz bezpłatnych wejść na wybrane usługi i produkty. Przykładowo, w ramach oferty sanatoryjnej i noclegowej dostępne są m.in.:

Uzdrowisko Kołobrzeg – 5% zniżki na pobyty lecznicze w obiektach Perła Bałtyku, Muszelka i Mewa,

Uzdrowisko Kraków Swoszowice – 10% rabatu na konsultacje lekarskie, zabiegi oraz pobyty,

Aparthotel Góralski – 10% rabatu przy ofercie elastycznej oraz 5% przy ofercie bezzwrotnej,

Express Kraków Hotel – 15% zniżki na noclegi.

Z Ogólnopolską Kartą Seniora można również uzyskać rabaty w wybranych punktach handlowych i usługowych, takich jak:

OKKO optyk – 30% rabatu na kompletne okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne,

Vision Express – 149 zł zniżki na jednoogniskowe okulary korekcyjne oraz 429 zł rabatu na okulary progresywne,

Kino Helios – 20% zniżki na napoje, popcorn, nachos i kawę w Helios Cafe (z określonymi wyłączeniami),

Medicover stomatologia – bezpłatny przegląd stomatologiczny, 150 zł rabatu na pakiet higienizacji 3W1 oraz 10% zniżki na procedury implantologiczne i protetyczne,

Super-Pharm Optic – 10% rabatu na kompletne okulary korekcyjne, 20% zniżki na okulary przeciwsłoneczne oraz dobór korekcji za 1 zł przy zakupie okularów (rabaty od cen regularnych, bez łączenia z innymi promocjami).

Szczegółowy wykaz miejsc honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, w tym sanatoriów oraz zakresu dostępnych zniżek, znajduje się na stronie internetowej programu [KLIKNIJ-LINK] . Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, jakie oferty dostępne są w najbliższym otoczeniu.

Ogólnopolska Karta Seniora: Do kogo jest kierowana?

Prawo do wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat. Warunkiem jej otrzymania jest przystąpienie do Stowarzyszenia MANKO jako członek wspierający. Jeżeli gmina właściwa dla miejsca zamieszkania nie uczestniczy w programie, kartę można uzyskać po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online bezpośrednio w stowarzyszeniu.

Ogólnopolska Karta Seniora [OPŁATY]

W sytuacji gdy dana gmina nie bierze udziału w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, konieczne jest opłacenie składki członkowskiej. Zgodnie z regulaminem programu składka w wysokości 35 zł uprawnia do korzystania z karty przez 12 miesięcy, natomiast opłata 50 zł zapewnia jej ważność przez 2 lata.

Kiedy karta jest wydawana bezpłatnie?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje bezpłatnie mieszkańcom gmin, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom. W takich przypadkach koszt wydania karty pokrywany jest przez samorząd.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia MANKO w Krakowie, przesłać go pocztą po wcześniejszym wypełnieniu formularza online lub złożyć w jednym z punktów uczestniczących w programie. Aktualna lista tych miejsc dostępna jest na stronie poświęconej Ogólnopolskiej Karcie Seniora. Formularz dostępny jest tutaj [KLIKNIJ-LINK].

Czy karta seniora zawiera dane osobowe?

Ogólnopolska Karta Seniora nie jest kartą imienną, jednak każda z nich posiada unikalny numer. Numer ten przypisany jest do konkretnej osoby i zapisywany w formularzu zgłoszeniowym.

Czym różni się karta seniora od legitymacji emeryta?

Ogólnopolska Karta Seniora oraz legitymacja emeryta-rencisty to dwa odrębne dokumenty o innym zakresie uprawnień. Legitymacja emeryta przyznawana jest automatycznie przez ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – i funkcjonuje głównie w wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel. Aby otrzymać jej plastikową wersję, należy złożyć odpowiedni wniosek. Różnice dotyczą również ulg – Karta Seniora umożliwia korzystanie z rabatów u partnerów programu, natomiast legitymacja emeryta-rencisty uprawnia m.in. do tańszych przejazdów komunikacją miejską.

Program wspierający seniorów

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest w 312 gminach, które przystąpiły do programu realizowanego przez Stowarzyszenie MANKO. Samorządy współfinansują lokalne edycje karty, a głównym celem inicjatywy jest aktywizacja osób starszych.

Ogólnopolska Karta Seniora [PODSUMOWANIE]

Ogólnopolska Karta Seniora to rozwiązanie przeznaczone dla osób po 60. roku życia, które chcą korzystać z licznych zniżek, również w sanatoriach i uzdrowiskach. Każdy senior może się o nią ubiegać, a ewentualny koszt zależy od tego, czy dana gmina uczestniczy w programie. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów karta stanowi wsparcie w wydatkach i sprzyja aktywności osób starszych.