NFZ poinformował Gazetę Prawną o czasie oczekiwania na wyjazd do sanatoriów w styczniu 2026 r. Ile trzeba czekać na regeneracyjny pobyt w poszczególnych częściach Polski? Jak przyspieszyć wyjazd? Jak zakwaterować się wspólnie z bliską osobą? Odpowiadamy, na jakich zasadach jest to możliwe.

Z tekstu dowiesz się między innymi:

Wyjazd do sanatorium w 2026 roku: Czas oczekiwania w poszczególnych województwach

Na terenie Polski działa 16 wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, które przyjmują oraz realizują skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Oddział NFZ właściwy dla pacjenta jest ustalany na podstawie miejsca jego zamieszkania.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez NFZ, najkrótszy czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium obowiązuje w następujących województwach:

województwo podlaskie – 3 miesiące

województwo warmińsko-mazurskie – 3 miesiące

województwo kujawsko-pomorskie – 4 miesiące

Niewiele dłużej na turnus uzdrowiskowy poczekają mieszkańcy województw:

lubelskiego – 5 miesięcy

podkarpackiego – 5 miesięcy

Kolejne regiony, w których czas oczekiwania nadal pozostaje poniżej lub na poziomie średniej krajowej, to:

opolskie – 7 miesięcy

wielkopolskie – 7 miesięcy

łódzkie – 8 miesięcy

pomorskie – 8 miesięcy

świętokrzyskie – 8 miesięcy

Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium w skali całego kraju wynosi obecnie 9 miesięcy. Taki sam okres oczekiwania dotyczy pacjentów z województw:

lubuskiego – 9 miesięcy

małopolskiego – 9 miesięcy

mazowieckiego – 9 miesięcy

zachodniopomorskiego – 9 miesięcy

Najdłuższe kolejki do sanatorium występują natomiast w:

województwie dolnośląskim – 10 miesięcy

województwie śląskim – 11 miesięcy

Sanatorium na NFZ: Koszty pobytu w zależności od standardu i sezonu

Każda osoba dorosła korzystająca z leczenia sanatoryjnego finansowanego przez NFZ ponosi wydatki związane z noclegiem oraz wyżywieniem. Wysokość opłat uzależniona jest od standardu pokoju oraz obowiązującego sezonu rozliczeniowego.

Obowiązują dwa okresy rozliczeniowe:

I sezon rozliczeniowy obejmuje miesiące: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec oraz kwiecień;

rozliczeniowy obejmuje miesiące: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec oraz kwiecień; II sezon rozliczeniowy trwa od maja do września, a więc obejmuje miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

Turnus sanatoryjny trwa 21 dni. Podane poniżej stawki są kwotami dziennymi i należy je pomnożyć przez 21, aby obliczyć pełny koszt pobytu.

Dostępne formy zakwaterowania obejmują:

pokoje z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, czyli z łazienką wyposażoną w umywalkę, WC oraz wannę lub prysznic;

pokoje bez pełnego węzła sanitarnego, posiadające np. umywalkę, natrysk i WC;

pokoje w systemie studio, gdzie dwa pokoje (np. jedno- i dwuosobowy) korzystają ze wspólnej łazienki.

1) Pokoje jednoosobowe

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym – 32,60 zł w I sezonie / 40,90 zł w II sezonie

pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł / 37,40 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła sanitarnego – 24,90 zł / 33,20 zł

2) Pokoje dwuosobowe

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym – 19,50 zł / 27,30 zł

pokój dwuosobowy w studiu – 16,30 zł / 24,90 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła sanitarnego – 14,20 zł / 19,50 zł

3) Pokoje wieloosobowe

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym – 12,50 zł / 14,80 zł

pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł / 13,60 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego – 10,60 zł / 11,90 zł

Procedura zakwaterowania w sanatorium

W trakcie trzytygodniowego pobytu każdy kuracjusz ma zapewnione 54 zabiegi lecznicze. Jak informuje pracownica sanatorium w Kołobrzegu, proces przyjęcia pacjenta wygląda następująco:

w pierwszej kolejności pacjent zgłasza się do recepcji w celu zameldowania, gdzie przydzielany jest mu pokój;

następnie kierowany jest do dyżurki pielęgniarskiej, w której ustalany jest termin wizyty u lekarza sanatoryjnego;

po konsultacji lekarskiej następuje zaplanowanie zabiegów na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, którą warto mieć przy sobie.

Zazwyczaj oferta zabiegów dostępna jest na stronie internetowej sanatorium lub telefonicznie. Doświadczeni kuracjusze zalecają, aby jeszcze przed przyjazdem zapoznać się z dostępnymi zabiegami i omówić swoje preferencje z lekarzem na miejscu.

Wspólne zakwaterowanie z bliską osobą: Czy to możliwe?

Standardowe skierowanie do sanatorium dla osoby dorosłej nie przewiduje możliwości wyjazdu z osobą towarzyszącą, jeśli nie posiada ona skierowania. Tego typu pobyt jest możliwy wyłącznie odpłatnie w całości oraz pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z sanatorium.

Z relacji samych kuracjuszy wynika jednak, że w praktyce zdarzają się sytuacje, w których dwie osoby z podobnymi schorzeniami składają wnioski z prośbą o wspólny wyjazd w tym samym terminie, argumentując to wzajemną opieką, i otrzymują pozytywną decyzję.

Czym jest szybki wyjazd do sanatorium ze zwrotów?

Osoby chcące skrócić czas oczekiwania na sanatorium mogą skorzystać z tzw. zwrotów, czyli terminów zwolnionych przez pacjentów, którzy z różnych powodów zrezygnowali z wyjazdu. Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest gotowość do wyjazdu w bardzo krótkim czasie – nie dłuższym niż 14 dni od momentu potwierdzenia skierowania do rozpoczęcia leczenia. Szczegółowych informacji na temat dostępnych zwrotów udzielają wojewódzkie oddziały NFZ.