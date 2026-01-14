Na jakie dopłaty do prądu i ogrzewania można liczyć? Warto wiedzieć, jaka jest różnica między bonami: ciepłowniczym i energetycznym. Kiedy będzie można z nich skorzystać i dofinansowania w jakiej wysokości można się spodziewać?

Bon ciepłowniczy a energetyczny [RÓŻNICE]

Bon ciepłowniczy to rodzaj wsparcia ustalonego w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, szczególnie kierowany do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta, świadczenie ma pokryć część należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Podczas rozpatrywania wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 r., pod uwagę będzie brany dochód za 2025 r.

Świadczenie ma przysługiwać:

Osobom samotnym, których miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto,

Osobom prowadzącym gospodarstwa wieloosobowe, które otrzymają 2 454,52 zł netto na osobę.

Warunek konieczny do otrzymania bonu ciepłowniczego to również korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym artykule: [KLIKNIJ-LINK].

Bon energetyczny zaś to świadczenie, którego wprowadzenie jest planowane na 2027 r. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kto będzie uprawniony do otrzymania finansowego wsparcia.

Bon ciepłowniczy a zasada „złotówka za złotówkę”. Co oznacza?

Tzw. zasada złotówka za złotówkę obowiązująca przy wypłacaniu bonu ciepłowniczego oznacza, że bon będzie wypłacany także w przypadku przekroczenia progu dochodowego. Wtedy jednak z pomniejszeniem kwoty na zasadzie: złotówka mniej bonu za każdą złotówkę przekroczenia dochodu. Poniżej 20 zł bon nie będzie wypłacany.

Bon energetyczny. Kto może otrzymać wsparcie finansowe i na czym ono polega?

Bon energetyczny ma być jednorazowym wsparciem finansowym w wysokości 1200 zł. Rząd planuje je wprowadzić w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Skorzystają z niego przede wszystkim gospodarstwa domowe o niższych dochodach, ponieważ ma być zależne od progu dochodowego.

Wysokość wsparcia ma wynieść do 1200 zł rocznie, wypłacana kwartalnie;

Świadczenie będzie kierowane głównie do osób w wieku emerytalnym, a więc kobiet, które skończyły 60 lat, i mężczyzn po 65 r.ż., oraz gospodarstw z niskimi dochodami;

Rząd przewiduje start programu w 2027 r.

Bon energetyczny. Jaka będzie jego wartość?

W projekcie rządowym dotyczącym bonu energetycznego są następujące wytyczne:

Dochód nie może być wyższy niż 2525 zł brutto/ na miesiąc na osobę;

Bon otrzymają osoby, które mieszkają w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych (węgiel, olej opałowy);

Świadczenie otrzymają przede wszystkim emeryci, czyli kobiety od 60. roku życia i mężczyźni, którzy skończyli 65 lat.

Bon ciepłowniczy a bon energetyczny, czyli dopłaty do prądu i ogrzewania [PODSUMOWANIE]

Bon ciepłowniczy i bon energetyczny to dwie różne wsparcia, które mają pomóc gospodarstwom domowym w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami ogrzewania i energii. Bon ciepłowniczy jest kierowany do osób korzystających z ciepła systemowego i obejmie także tych, którzy nieznacznie przekroczą kryterium dochodowe, dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę”. Z kolei bon energetyczny ma wejść w życie w 2027 roku. Będzie dedykowany głównie seniorom oraz osobom o niskich dochodach, mieszkającym w budynkach z indywidualnym źródłem ogrzewania opartym na paliwach kopalnych. Oba świadczenia mają za zadanie ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego.