rozwiń

Marcowa waloryzacja to nie tylko symboliczna korekta, ale moment, w którym zły wybór wariantu może kosztować realne pieniądze przez cały rok. Z danych ZUS wynika, że większość seniorów decyduje się na jedno rozwiązanie, i to właśnie ono po podwyżce 2026 r. daje największy zysk.

Renta wdowia 2026 to nie nowa emerytura. ZUS pozwala połączyć dwa świadczenia

Choć nazwa brzmi jak osobna emerytura, renta wdowia w praktyce jest połączeniem dwóch praw: własnej emerytury (lub renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Przepisy nie pozwalają pobierać obu świadczeń w całości, dlatego ustawodawca zaproponował kompromis. Senior musi wybrać jeden z dwóch wariantów:

  • 100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej,
  • 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia.

Ten wybór nie jest kosmetyczny. W praktyce może oznaczać kilkaset złotych różnicy w skali roku, a po marcowej waloryzacji jeszcze więcej.

Od marca 2026 renta wdowia rośnie. Waloryzacja zmienia realne kwoty

Prognozowana waloryzacja świadczeń w 2026 roku ma wynieść około 4,9 proc.. To oznacza, że wzrosną:

  • same emerytury i renty rodzinne,
  • kwota renty wdowiej,
  • oraz limit dochodowy, który decyduje o prawie do świadczenia.

Dziś próg wynosi 5 636,73 zł brutto (trzykrotność minimalnej emerytury). Po waloryzacji może sięgnąć około 5 912 zł brutto. Dla części seniorów to różnica między odmową a wypłatą. Jednocześnie ZUS zapowiada, że wyższe kwoty trafią do wypłat już w marcu, a w kwietniu wdowy i wdowcy dostaną dodatkowo trzynastą emeryturę oraz decyzje o nowej wysokości świadczeń.

Nie każdy senior zobaczy trzynastkę w 2026 roku. ZUS pominie te osoby
Nie każdy senior zobaczy trzynastkę w 2026 roku. ZUS pominie te osoby

Zobacz również

ZUS już policzył rentę wdowią. Jeden wariant wyraźnie się opłaca

Dane Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawiają złudzeń. Seniorzy bardzo szybko zaczęli liczyć, co im się bardziej opłaca i większość doszła do podobnych wniosków. Według statystyk około 63 proc. uprawnionych wybiera wariant 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnej emerytury.

Powód jest prosty. W wielu małżeństwach to mąż miał wyższe świadczenie, a renta rodzinna – stanowiąca zwykle 85 proc. jego emerytury – bywa wyraźnie większa niż własna emerytura wdowy. W takiej sytuacji „bazą” bardziej opłaca się uczynić rentę rodzinną. ZUS udostępnił nawet kalkulator, który pozwala sprawdzić oba warianty przed złożeniem wniosku. I w większości przypadków wynik jest jednoznaczny.

Renta wdowia w praktyce. Ten sam senior, dwa warianty i ogromna różnica

Wyobraźmy sobie panią Marię, która wypracowała własną emeryturę w wysokości 2400 zł brutto. Dodatkowo przysługuje jej renta rodzinna po mężu w kwocie 3 600 zł brutto. Jeśli wybierze:

  • 100 proc. emerytury + 15 proc. renty rodzinnej → otrzyma ok. 2 940 zł,
  • 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. emerytury → otrzyma ok. 3 960 zł.

Różnica to ponad 1 000 zł miesięcznie. Po waloryzacji w 2026 roku będzie jeszcze wyraźniejsza.

Świadczenie wspierające na nowych zasadach. Od marca nawet 4,3 tys. zł - tabela wypłat
Świadczenie wspierające na nowych zasadach. Od marca nawet 4,3 tys. zł - tabela wypłat

Zobacz również

Nie każdy dostanie rentę wdowią po podwyżce. ZUS odmawia tysiącom

Podniesienie limitu dochodowego nie oznacza automatycznie, że renta wdowia stanie się powszechna. Z danych ZUS wynika, że do końca września 2025 r. wydano ponad 113 tys. decyzji odmownych.

Jakie są najczęstsze powody takich negatywnych decyzji? Są to: przekroczenie limitu dochodowego, brak prawa do renty rodzinnej w wymaganym czasie czy też zawarcie nowego małżeństwa. To właśnie te kryteria – a nie sama waloryzacja – wciąż budzą największe emocje wśród seniorów.

Renta wdowia ma twarde warunki. Te cztery zasady decydują o wypłacie

Aby w ogóle myśleć o rencie wdowiej, trzeba spełnić jednocześnie kilka warunków:

  • ukończyć 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  • pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,
  • nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed wiekiem emerytalnym,
  • nie zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Brzmi jasno, ale w praktyce to właśnie trzeci punkt bywa pułapką, o której wielu dowiaduje się dopiero przy decyzji odmownej.

Wniosek o rentę wdowią ma znaczenie. Spóźnienie kosztuje pieniądze

Renta wdowia nie jest wypłacana wstecz. ZUS jasno podkreśla: świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Każdy miesiąc zwłoki to pieniądze, które po prostu przepadają.

Wniosek ERWD można złożyć:

  • papierowo w placówce ZUS lub pocztą,
  • elektronicznie przez PUE ZUS (profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Dla wielu seniorów to formalność, która decyduje o bezpieczeństwie finansowym na kolejne lata.

Nawet 570 zł więcej z trzynastki i czternastki w 2026 roku. Seniorzy robią jeden ruch w ZUS
Nawet 570 zł więcej z trzynastki i czternastki w 2026 roku. Seniorzy robią jeden ruch w ZUS

Zobacz również

Renta wdowia dziś i w przyszłości. Rząd zapowiada zmiany zasad

Wdowy i wdowcy coraz głośniej mówią, że obecne rozwiązania są zbyt restrykcyjne. W pierwotnych propozycjach limit miał sięgać nawet trzykrotności przeciętnej emerytury, co oznaczałoby próg rzędu 12 tys. zł brutto. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w 2028 roku program ma zostać poddany przeglądowi, a celem będzie objęcie świadczeniem większej grupy seniorów. Na razie jednak obowiązują obecne zasady – i to one decydują o realnych pieniądzach.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1251 ze zm.).