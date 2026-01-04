Zasiłek rodzinny 2026 – kto i na jak długo może go otrzymać

Zasiłek rodzinny ma na celu wsparcie finansowe w pokrywaniu kosztów wychowania i utrzymania dziecka. Prawo do świadczenia przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka – osobie sprawującej faktyczną opiekę, która wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub jeśli prawo do alimentów zostało ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Okres przyznawania zasiłku:

dla rodziców i opiekunów faktycznych (punkty 1 i 2) – do ukończenia przez dziecko 18 lat,

do czasu ukończenia nauki w szkole, maksymalnie do 21. roku życia,

dla dzieci z orzeczoną umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością – do 24. roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej,

dla pełnoletnich osób uczących się (punkt 3) – zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny? Kluczowe kryteria dochodowe

Prawo do zasiłku rodzinnego zależy przede wszystkim od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Pod uwagę brany jest rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

Świadczenie przysługuje, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:

674 zł,

764 zł – w przypadku rodzin, w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością.

Przekroczenie limitu dochodów – co wtedy?

Jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż obowiązujące kryterium, sprawa nie zawsze jest zamknięta. Gmina może zastosować mechanizm tzw. „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zasiłek nadal może być wypłacany, ale w pomniejszonej wysokości, proporcjonalnie do przekroczenia limitu.

Obowiązek zgłoszenia zmiany dochodu

Osoby, które już pobierają zasiłek rodzinny, muszą pamiętać o jednym ważnym obowiązku. Jeśli dochód netto na osobę w rodzinie wzrośnie i przekroczy 674 zł lub 764 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), należy niezwłocznie poinformować urząd, który wypłaca świadczenie. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.

Zasiłek rodzinny dla osoby samotnie wychowującej dziecko w 2026 r.

Osoba samotnie wychowująca dziecko również może ubiegać się o zasiłek rodzinny, pod warunkiem że na dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Istnieją jednak wyjątki, gdy alimenty nie są wymagane. Dotyczy to sytuacji, gdy:

jedno z rodziców lub oboje nie żyją,

ojciec dziecka jest nieznany,

sąd oddalił pozew o alimenty,

sąd zobowiązał do utrzymania dziecka tylko jednego z rodziców,

rodzice – zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu – sprawują opiekę naprzemienną.

Kto jest uznawany za osobę samotnie wychowującą dziecko?

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się m.in.:

pannę lub kawalera,

wdowę lub wdowca,

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

osobę rozwiedzioną.

Warto jednak podkreślić, że jeżeli dziecko jest wychowywane wspólnie z jego drugim rodzicem, nawet bez formalnego związku, dana osoba nie jest traktowana jako samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 r.? Aktualne stawki i dodatki

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc, a jego wysokość zależy od wieku dziecka. Im starsze dziecko, tym wyższa kwota podstawowego świadczenia. Rodzice lub opiekunowie otrzymują miesięcznie:

95 zł – na dziecko do ukończenia 5. roku życia,

124 zł – na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,

135 zł – na dziecko powyżej 18 lat, maksymalnie do ukończenia 24. roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2026 r. – kto i ile może dostać?

Oprócz podstawowej kwoty zasiłku można ubiegać się o dodatkowe świadczenia, które przyznawane są w zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i edukacyjnej dziecka.

Jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł, wypłacane po narodzinach dziecka.

Rodzice korzystający z urlopu wychowawczego mogą otrzymać 400 zł miesięcznie przez okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wsparcie to wynosi:

193 zł miesięcznie na każde dziecko,

łączna kwota dodatku nie może przekroczyć 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny stopień niepełnosprawności, dodatek zwiększa się o:

80 zł na dziecko,

maksymalnie 160 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci mogą liczyć na 95 zł miesięcznie na dziecko w ramach dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Dodatki związane z niepełnosprawnością dziecka 2026

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na cele edukacyjne i rehabilitacyjne:

90 zł miesięcznie – na dziecko do ukończenia 5 lat,

110 zł miesięcznie – na dziecko od 5. do 24. roku życia.

Dodatki szkolne i edukacyjne 2026

Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego to jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł, wypłacane na początku roku szkolnego.

Dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania. Wysokość dodatku zależy od sposobu realizowania nauki:

113 zł miesięcznie – jeśli dziecko mieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła (np. w internacie lub na stancji),

69 zł miesięcznie – jeśli dziecko codziennie dojeżdża do szkoły z miejsca zamieszkania.

Terminy składania wniosku o zasiłek rodzinny 2026

Wniosek o zasiłek rodzinny przez Internet można składać raz w roku, w ściśle określonym terminie. Nabór elektroniczny rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 30 listopada, a dokumenty dotyczą kolejnego okresu zasiłkowego.

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny po terminie nie wyklucza prawa do świadczenia – wniosek można złożyć w trakcie trwania okresu zasiłkowego, czyli po 30 listopada, a zasiłek będzie wypłacany od miesiąca, w którym dokument trafi do urzędu, przy czym prawo do świadczenia obowiązuje do końca bieżącego okresu zasiłkowego, czyli do 31 października następnego roku.

Uwaga na błędy i braki we wniosku o zasiłek rodzinny

Jeżeli we wniosku pojawią się nieścisłości, braki lub błędy formalne, urząd skontaktuje się z wnioskodawcą i wezwie do ich uzupełnienia albo poprawienia. Brak reakcji na takie wezwanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, co oznacza brak wypłaty świadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208)