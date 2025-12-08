Wsparcie MOPS - zasiłki pieniężne i kryterium dochodowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oferuje wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, którego główną formą są zasiłki pieniężne przyznawane na mocy ustawy o pomocy społecznej, zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji beneficjenta. Wśród najczęściej wypłacanych świadczeń pieniężnych znajduje się zasiłek stały, przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności; zasiłek okresowy, stanowiący tymczasową pomoc w przypadku przejściowych kłopotów, jak utrata pracy czy choroba; oraz zasiłek celowy, będący jednorazowym wsparciem finansowym na konkretne potrzeby, np. zakup żywności, leków, opału czy pokrycie kosztów pogrzebu.

Próg dochodu ograniczający dostęp do pomocy z MOPS

Aby móc skorzystać z większości świadczeń pieniężnych, w tym wymienionych zasiłków, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które w 2025 roku ustalone jest na poziomie 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie. Krytyczną kwestią jest jednak to, że osoby, których dochody nieznacznie przekraczają te progi, często nie otrzymują pomocy, mimo że wysokie koszty życia i inflacja sprawiają, że ich realna sytuacja finansowa jest trudna.

Alternatywne formy wsparcia z MOPS

MOPS oferuje również alternatywne formy wsparcia, które nie są uzależnione od kryterium dochodowego, takie jak pomoc niefinansowa, obejmująca pomoc rzeczową (paczki żywnościowe, odzież), dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, dożywianie (darmowe posiłki w szkołach lub jadłodajniach) oraz poradnictwo (finansowe, zdrowotne, wsparcie w poszukiwaniu pracy).

Zasiłek zwrotny to pomoc z MOPS niezależna od dochodu

Ponadto, istnieje szczególny rodzaj świadczenia, dostępny niezależnie od dochodu – zasiłek zwrotny (celowy lub okresowy zwrotny). Jest to jednorazowe wsparcie przeznaczone dla osób i rodzin, które formalnie przekraczają kryterium dochodowe, ale znalazły się w nagłej i kryzysowej sytuacji losowej, np. w wyniku utraty pracy, choroby, wypadku czy nagłej awarii. Zgodnie z nazwą, zasiłek ten, wypłacany przelewem lub przekazem pocztowym, podlega zwrotowi, chociaż w wyjątkowych okolicznościach, np. w przypadku przewlekłej choroby i nadmiernego obciążenia finansowego, MOPS może odstąpić od żądania zwrotu.

Procedura ubiegania się o zasiłek zwrotny

Procedura ubiegania się o zasiłek zwrotny wymaga złożenia wniosku w MOPS, udokumentowania dochodów oraz celu, na jaki ma być przeznaczona pomoc, a także przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, mającego na celu ocenę faktycznej sytuacji życiowej wnioskodawcy. Zasiłek zwrotny umożliwia MOPS-owi niesienie pomocy również tym, którzy z powodu dochodów nie kwalifikują się do innych świadczeń, ale pilnie potrzebują wsparcia finansowego w trudnej chwili.