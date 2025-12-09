15 grudnia mija ważny termin dla osób, które chcą skorzystać z bonu ciepłowniczego – jednorazowego wsparcia finansowego mającego pomóc w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania. Świadczenie może wynieść od kilkuset złotych do nawet 3500 zł, jednak jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Kto może liczyć na pomoc i w jaki sposób ją otrzymać? Odpowiadamy w artykule.
Bon ciepłowniczy jako wsparcie w opłaceniu rachunków za ciepło
Gospodarstwa doświadczają skokowego wzrostu opłat za ciepło systemowe dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Ma to związek z wygaśnięciem 30.06.2025 r. mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła. Pomóc ma bon ciepłowniczy, który ma za zadanie wesprzeć gospodarstwa o niższych dochodach i pomóc opłacić rachunki za ciepło.
Bon ciepłowniczy. Kto może go otrzymać? Ważne jest kryterium dochodowe
Wiele osób składa wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego, jednak nie wszyscy spełniają warunki, by go otrzymać. Samorządowcy oceniają, że liczba uprawnionych do otrzymania bonu ciepłowniczego jest mała. Bon ciepłowniczy mogą otrzymać gospodarstwa domowe:
- w których przeciętny miesięczny dochód wynosi: 3272,69 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, a 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;
- które korzystają z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne;
- w przypadku gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto w danej grupie taryfowej wynosi powyżej 170 zł za GJ.
Jedno gospodarstwo domowe może ubiegać się o jeden bon ciepłowniczy. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która oznacza, że w przypadku przekroczenia progu, bon zostanie pomniejszony o wartość przekroczenia.
Kiedy bon ciepłowniczy będzie przyznawany? [KWOTY]
Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie. Jednorazowo za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:
- w wysokości 500 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
- w wysokości 1000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
- w wysokości 1750 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.
Jednorazowo za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.:
- w wysokości 1000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;
- w wysokości 2000 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;
- w wysokości 3500 zł - gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.
Bon ciepłowniczy. Jak złożyć wniosek?
Wnioski za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. można składać do 15 grudnia 2025 r. Zaś wnioski o bon na rok 2026 będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Aby złożyć wniosek, należy kierować się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca zamieszkania. Możliwe sposoby złożenia wniosku to osobiście, pocztą lub przez platformy internetowe (np. ePUAP lub aplikacja mObywatel).
Dokumenty, które są potrzebne do złożenia wniosku, to: zaświadczenie o dochodach (np. US, ZUS); z ciepła systemowego (np. zaświadczenie od zarządcy potwierdzenie z korzystania z ciepła systemowego (wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej lub przedsiębiorstwa ciepłowniczego). W przypadku gospodarstw, które posiadają umowę bezpośrednio z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, nie trzeba dostarczać zaświadczeń. Wówczas informacje o cenie ciepła należy podać we wniosku o przyznanie bonu ciepłowniczego.
Bon ciepłowniczy [PODSUMOWANIE]
Bon ciepłowniczy to forma wsparcia dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Aby skorzystać z pomocy, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta – osobiście, pocztą lub przez internet. Kluczowy termin to 15 grudnia 2025 r., po którym wnioski za 2025 r. nie będą już przyjmowane. Kolejna możliwość otworzy się latem 2026 r.
