Przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Choć często myślimy o niej jak o naturalnym etapie kariery, moment złożenia wniosku może mieć ogromne znaczenie dla wysokości przyszłego świadczenia. ZUS podkreśla, że odpowiednie przygotowanie – od wyboru najlepszego miesiąca, przez weryfikację prognozy emerytalnej, aż po kompletowanie dokumentów – może przełożyć się na odczuwalną podwyżkę emerytury. Co więcej, nawet osoby już pobierające świadczenie mają możliwość jego zwiększenia. Oto pięć najważniejszych kroków, które warto rozważyć, by zadbać o jak najwyższą emeryturę.

Wybierz najkorzystniejszy miesiąc na przejście na emeryturę

Wskaźniki waloryzacji mają bardzo duży wpływ na system emerytalny. W 2026 r. ZUS przeprowadzi waloryzację składek w marcu oraz w czerwcu. Zatem w tych miesiącach nastąpi automatyczne przeliczenie świadczeń. W przypadku gdy wniosek o przejście na emeryturę zostanie złożony w niekorzystnym momencie, emeryt może nie otrzymać jednej z podwyżek, czego niestety nie da się cofnąć.

Najbardziej korzystne miesiące na przejście na emeryturę w 2026 r. to luty i lipiec. Dlaczego? Najbliższa waloryzacja będzie przeprowadzona w marcu, zatem świadczenie będzie wówczas podniesione o wskaźnik waloryzacji. Poza tym, jeśli zdecydujesz się, aby przejść wtedy na emeryturę, w kwietniu otrzymasz dodatkowe świadczenie – 13. emeryturę, która należy się wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na dochód. W 2026 r. przewidywana kwota „trzynastki” to 1970,60 zł (1793,25 zł „na rękę”).

Druga waloryzacja w 2026 r. będzie miała miejsce w czerwcu, dlatego lipiec również jest korzystnym miesiącem przejścia na emeryturę. Czerwcowa podwyżka zwiększy kwotę emerytury.

Sprawdź prognozę emerytalną. Czy wyliczona kwota ci odpowiada?

Przed przejściem na emeryturę warto sprawdzić swoją prognozę emerytalną, czyli ile świadczenia byśmy otrzymali, gdybyśmy zdecydowali się przejść na emeryturę w danym momencie. To ważne, aby odpowiedzieć sobie na pytanie – czy dana kwota mnie zadowoli? Można również skorzystać z symulacji emerytalnych i skonsultować się z pracownikiem ZUS, aby zapytać, ile wynosiłaby nasza emerytura, gdybyśmy pracowali np. rok dłużej.

ZUS zwraca uwagę, że odroczenie przejścia na emeryturę bardzo podnosi jej wysokość. Gdy zbliża się koniec kariery zawodowej, waloryzacja ma największy wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Jak przekazuje Zakład, emeryturę zwiększa znacząco połączenie następujących trzech czynników:

dodatkowych składek

waloryzacji

krótszego okresu wypłaty.

Przykład Antoni urodził się w 1959 r. z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60 proc. średniej krajowej. Mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 r., jednak zdecydował się na przepracowanie dodatkowego roku. Dzięki temu zyskał świadczenie wyższe o 19,1 proc. i zamiast 3882 zł otrzymuje 4623 zł.

Przykład Michał (ur. w 1955 r.) postanowił odroczyć emeryturę o 5 lat, dzięki czemu podwoił swoje świadczenie – z 2477 zł do 5147 zł.

Zgromadź pełną dokumentację

Aby ZUS skrupulatnie i jak najkorzystniej dla emeryta ustalił wysokość emerytury, ważne jest zgromadzenie danych o zarobkach lub stażu pracy. W szczególności ważne są dokumenty, jak np.

świadectwa pracy

zaświadczenia o zarobkach

legitymacja ubezpieczeniowa

książeczki wojskowe

Jeśli twoja praca miała specyficzny charakter, np. przebiegała w trudnych warunkach, jak np. prace na wysokości, z toksycznymi substancjami czy w ekstremalnych warunkach, możesz złożyć wniosek o przyznanie dodatku do emerytury. Kwota zależy od specyfiki pracy i od tego, jak długo była wykonywana. Warto sprawdzić tę kwestię, bo może znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia emerytalnego. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.

Twoja emerytura cię nie zadowala? Możesz złożyć wniosek ERPO do ZUS. Nic nie tracisz, a możesz wiele zyskać

Jeśli obecnie wypłacana emerytura nas nie zadowala, raz w roku możemy złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie. ZUS ma określony czas na rozpatrzenie takiego wniosku. Musi wydać decyzję w ciągu 60 dni. Jak informuje Zakład, na stronie znajdują się formularze wniosków i oświadczeń związanych z przeliczeniem emerytury. Można je pobrać, wydrukować i wypełnić (część z nich zawiera dokładne instrukcje, jak to zrobić), a następnie wykorzystać w korespondencji z ZUS.

Jak zwiększyć emeryturę? [PODSUMOWANIE]

M.in. odpowiednie planowanie momentu przejścia na emeryturę może znacząco poprawić wysokość świadczenia. ZUS zwraca uwagę, że nawet rok dłuższej pracy może przełożyć się na realne korzyści finansowe. Warto także pamiętać o możliwości corocznego przeliczenia emerytury, które nic nie kosztuje, a czasem pozwala zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz zakończenie aktywności zawodowej, czy już jesteś emerytem — świadome decyzje mogą wyraźnie poprawić twoje bezpieczeństwo finansowe na przyszłość.