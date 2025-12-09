Renta wdowia 2026: najważniejsze zasady wypłaty świadczenia

Od 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca renty wdowie, które pozwalają wdowie i wdowcowi na łączenie własnego świadczenia z rentą po zmarłym małżonku. Nie oznacza to jednak pełnej wypłaty obu świadczeń. Osoba uprawniona musi zdecydować, czy woli otrzymywać 100% renty rodzinnej – czyli 85% emerytury zmarłego małżonka i 15% własnego świadczenia – czy 100% własnej emerytury i jedynie 15% renty rodzinnej.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Nie każdy może otrzymać rentę wdowią. Zgodnie z przepisami prawo do świadczenia mają wyłącznie osoby, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

mają co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w odniesieniu do mężczyzn) ,

, do dnia śmierci małżonka (lub małżonki) pozostawali z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej ,

, nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) .

. nie są obecnie w związku małżeńskim.

Renta wdowia 2025: wysokość świadczenia

Maksymalna łączna kwota renty wdowiej, wypłacanej na wniosek, jest ograniczona. Nie może ona przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co obecnie wynosi około 5636,73 zł brutto.

Jak działa pomniejszenie świadczeń przy przekroczeniu limitu?

Przy ustalaniu maksymalnej kwoty świadczeń w sytuacji zbiegu, ZUS bierze pod uwagę również świadczenia wymienione w przepisach prawa. Należą do nich m.in.:

świadczenia tworzące zbiegi, takie jak emerytura i renta rodzinna,

dodatki i świadczenia o charakterze stałym, które nie są jednorazowe, np. dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł), świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatek kombatancki, dodatek energetyczny i dodatek kompensacyjny (312,71 zł każdy),

świadczenie honorowe przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat,

emerytury i renty wypłacane przez instytucje zagraniczne,

emerytury i renty przyznane w trybie specjalnym przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa ZUS oraz Prezesa KRUS.

W praktyce oznacza to, że jeśli łączna kwota świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, jedno z wypłacanych świadczeń zostanie zmniejszone. Obniżenie nastąpi o wartość nadwyżki ponad ten limit.

Zasady przyznawania świadczenia: renta wdowia tylko na wniosek

Warto zaznaczyć, że prawo do renty wdowiej nie przysługuje automatycznie każdej osobie owdowiałej. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki i złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Formularz ERWD dostępny jest od 1 lipca 2025 roku zarówno online, jak i na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w każdej placówce urzędu.

Renta wdowia 2026: nowe zasady, wyższe limity i większe świadczenia

Wysokość renty wdowiej ulegnie zmianie. Świadczenia wchodzące w jej skład zostaną zwaloryzowane, a prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 4,88%. Zmiana ta wpłynie również na obowiązujący limit – obecnie renta wdowia nie przysługuje, jeśli emerytura lub renta rodzinna przekracza trzykrotność minimalnej emerytury, czyli 5636,73 zł. Od 1 marca 2026 r. limit ten może wzrosnąć do 5911 zł brutto.

Zmiany w wypłacie renty wdowiej

Aktualnie osoba uprawniona do renty wdowiej może wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty: 100% własnej emerytury lub renty plus 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo 100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku plus 15% własnego świadczenia. Wkrótce wejdą w życie zmiany w wypłacie renty wdowiej. Procent drugiego świadczenia wynoszący 15% będzie obowiązywał przez cały rok 2026, ale od 1 stycznia 2027 r. ma on wzrosnąć do 25%.