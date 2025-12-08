Nowe renty wdowie od 1 lipca 2025 r. – kto i na jakich zasadach może skorzystać?

Od 1 lipca 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca renty wdowie, które umożliwiają łączenie świadczeń – własnego i po zmarłym małżonku. Oba nie są jednak wypłacane w całości. Wdowa (lub wdowiec) musi podjąć decyzję, czy woli otrzymać 100 proc. renty rodzinnej, tj. 85 proc. emerytury męża oraz 15 proc. własnego świadczenia, czy 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Maksymalna łączna kwota wypłacanej renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli ok. 5636,73 zł brutto.

Jakie dodatki ZUS wlicza do maksymalnej kwoty świadczeń?

W maksymalnej kwocie świadczeń ustalonych w zbiegu, ZUS uwzględni również wskazane w przepisach świadczenia. Chodzi tutaj przykładowo o:

świadczenia wchodzące w skład zbiegu (np. emerytura i renta rodzinna),

dodatki i świadczenia o charakterze innym niż jednorazowe wypłacane wraz ze świadczeniami (np. dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatek kombatancki, dodatek energetyczny w wysokości 312,71 zł, dodatek kompensacyjny w kwocie 312,71 zł, itp.),

świadczenie honorowe przyznane w związku z ukończeniem wieku 100 lat,

świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucje zagraniczne,

emerytury i renty przyznane w trybie specjalnym przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa ZUS i Prezesa KRUS.

Jak działa pomniejszenie świadczeń przy przekroczeniu limitu?

W praktyce oznacza to, że po przekroczeniu trzykrotności najniższej emerytury jedno ze świadczeń wypłacanych w zbiegu zostanie obniżone. Pomniejszenie nastąpi o kwotę tego przekroczenia.