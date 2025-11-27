Polska się starzeje. Emerytów jest coraz więcej

Według danych GUS w 2024 r. w Polsce było 9,38 mln emerytów i rencistów, którzy stanowili 25 proc. ludności kraju. To wzrost o 0,7 proc. względem 2023 r. Liczba emerytów wyniosła 7,39 mln osób (wzrost o 1,7 proc.), czyli 19,7 proc. ludności, a rencistów z tytułu niezdolności do pracy 0,71 mln osób (spadek o 5,5 proc.), czyli 5,3 proc. ludności.

W raporcie zauważono, że w latach 2000–2024 liczba emerytów rosła, a rencistów malała. Dla porównania, w 2000 r. emeryci i renciści stanowili 24,4 proc. ludności, a w 2024 r. – 25 proc., przy wzroście udziału emerytów i spadku udziału rencistów.

Ile ZUS wydaje na renty i emerytury? Dane z 2024

Jak podał GUS, łączna kwota świadczeń emerytalno-rentowych w 2024 r. wyniosła 413,2 mld zł (wzrost o 15,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na system pozarolniczy przypadło 388,7 mld zł, a rolniczy – 24,5 mld zł. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacono 358,5 mld zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – 16,9 mld zł, z Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) – 10,6 mld zł, a z Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) – 2,7 mld zł.

Łącznie na emerytury w 2024 r. wydano 336,2 mld zł (wzrost o 16,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na system pozarolniczy przypadło 316,9 mld zł, a na rolniczy 19,3 mld zł. Z ZUS wypłacono 292,3 mld zł, z MSWiA – 14,3 mld zł, z MON – 8,0 mld zł, a z MS – 2,3 mld zł.

273 zł miesięcznie do emerytury. Dożywotni dodatek bez progów dochodowych, wypłaty do 15 grudnia

Najwięcej dostają emeryci z Ministerstwa Sprawiedliwości

Z danych GUS wynika, że w 2024 r. przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła 3862,61 zł, z KRUS – 2111,34 zł, z MS – 6374,66 zł, z MSWiA – 6238,42 zł i z MON – 5982,15 zł.

Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2024 r., podobnie jak w 2023 r., wypłacane były w województwach śląskim – 45,8 mln zł i mazowieckim – 42,9 mln zł, a najniższe w województwach opolskim – 7,015 mln zł i podlaskim – 7,2 mln zł.

Z analizy rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS wynika, że przeciętna wysokość emerytury (według stanu z 31 marca 2024 r.) w przypadku mężczyzn wyniosła – 4674,51 zł, a kobiet – 3208,70 zł.

Wysokość średniej renty. Dane za 2024

Jak podał GUS, na renty z tytułu niezdolności do pracy w 2024 r. przeznaczono 240,2 mld zł (wzrost o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego 20,2 mld zł z systemu pozarolniczego i 3,9 mld zł z systemu rolniczego. Z ZUS wypłacono 18,7 mld zł, z MSWiA – 0,8 mld zł, z MON – 0,5 mld zł, a z MS – 0,1 mld zł.

Przeciętne miesięczne renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosły: 3019,87 zł z ZUS, 1937,79 zł z KRUS, 4853,68 zł z MS, 4826,16 zł z MON i 4 496,06 zł z MSWiA.

Jak zapewnić sobie wyższą emeryturę? Przegląd najważniejszych sposobów oszczędzania: IKE, IKZE, OKI i PPK

Na renty rodzinne w 2024 r. wydano 53,0 mld zł (wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego 51,7 mld zł z systemu pozarolniczego i 1,3 mld zł z systemu rolniczego. Z ZUS wypłacono 47,5 mld zł, z MSWiA – 1,9 mld zł, z MON – 2 mld zł, z MS – 0,3 mld zł.

Przeciętne miesięczne renty rodzinne wyniosły: 3369,72 zł z ZUS, 2640,19 zł z KRUS, 4353,64 zł z MS, 4079,62 zł z MSWiA i 4481,94 zł z MON.

Według GUS relacja średniej emerytury z ZUS do przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wyniosła 55,8 proc., zanotowano lekki spadek w porównaniu z 2023 r. W przypadku KRUS relacja ta wyniosła – 29,6 proc., co oznacza niewielki spadek po wcześniejszym wzroście w 2023 r. (PAP)

