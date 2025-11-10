Z danych zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok wynika, że wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy przekroczą pół biliona złotych. Sam ZUS ma przeznaczyć 444 mld zł na wypłatę emerytur i rent.

Według szacunków Zakładu przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów wyniesie ponad 8,5 mln osób, to o 123 tys. więcej niż w 2025 r. Przeciętna wysokość świadczenia wzrośnie o 7,5 proc., do 4320 zł brutto miesięcznie. ZUS przewiduje, że wskaźnik waloryzacji w 2026 roku wyniesie 104,88 proc. – to mniej niż w 2025 roku, gdy świadczenia zwiększono o 105,55 proc.

Waloryzacja 2026. Mniejszy wzrost, ale nadal zauważalny

Mechanizm waloryzacji świadczeń zależy od dwóch kluczowych czynników – inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2026 roku rząd przy wyliczaniu wskaźnika podwyżek dla seniorów weźmie pod uwagę inflację oraz 20 proc. wzrostu płac.

ZUS wskazuje, że ostateczny wskaźnik poznamy pod koniec lutego 2026 r., po ogłoszeniu danych przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja zostanie przeprowadzona 1 marca, jak co roku – bez konieczności składania wniosków.

Minimalna emerytura i dodatki w górę

Prognozy wskazują, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do 1961,58 zł brutto. To oznacza podwyżkę o około 84 zł brutto.

Z tego samego poziomu będą wypłacane dodatkowe świadczenia:

„trzynastka” i „czternastka” mają wynosić tyle, co minimalna emerytura, czyli 1961,58 zł brutto,

dodatek pielęgnacyjny (dla osób powyżej 75. roku życia) wzrośnie z 348,22 zł do 365,21 zł miesięcznie.

Ile zyskają emeryci po waloryzacji?

Prognozowany wskaźnik 4,88 proc. oznacza, że świadczenia wzrosną, choć mniej dynamicznie niż w ostatnich latach. ZUS szacuje, że seniorzy mogą liczyć na następujące przyrosty:

osoby otrzymujące dziś 1500 zł brutto dostaną 1431,61 zł na rękę, czyli o 66,61 zł więcej,

przy emeryturze 2000 zł wzrost netto wyniesie 88,82 zł,

świadczenie w wysokości 2500 zł zwiększy się o 96,02 zł,

emerytura 3000 zł po waloryzacji da 115,23 zł więcej,

seniorzy z emeryturą 4000 zł zyskają 154,60 zł,

osoby pobierające 5000 zł brutto otrzymają 4442,04 zł netto, czyli o 192,04 zł więcej.

Średni wzrost na rękę wyniesie od 70 do 150 zł, w zależności od wysokości świadczenia.

Prezydencki projekt nowej waloryzacji. Nawrocki chce zmian

Na stole leży też pomysł zmian w sposobie podnoszenia świadczeń. Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy, który przewiduje gwarantowaną podwyżkę o 150 zł.

Zgodnie z jego koncepcją osoby pobierające emerytury od minimalnej do ok. 3000 zł zyskałyby 150 zł brutto, wyższe świadczenia miałyby być waloryzowane procentowo, tak jak dotychczas.

Koszt takiej reformy oszacowano na około 2,9 miliarda złotych, ale – jak podkreślają eksperci – mogłaby ona przynieść korzyść nawet 4 milionom emerytów.

ZUS: prognozy, liczby i realia

Prognozy ZUS są oparte na obecnych trendach gospodarczych i zakładają umiarkowaną inflację. W praktyce oznacza to, że waloryzacja w 2026 roku może być niższa niż tegoroczna, ale nadal zapewni realny wzrost świadczeń.

Rząd planuje, by waloryzacja utrzymała siłę nabywczą emerytur, a jednocześnie nie obciążyła nadmiernie budżetu państwa. Wysokie wydatki – przekraczające pół biliona złotych – pokazują skalę wyzwań, przed jakimi stoi system emerytalny.

Co dalej z emeryturami w Polsce?

ZUS przypomina, że ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany dopiero w lutym 2026 roku, po analizie wskaźników makroekonomicznych. Jednak już dziś wiadomo, że emeryci i renciści mogą liczyć na kolejne podwyżki, choć skromniejsze niż w poprzednim roku.

Dla większości seniorów kluczowe będzie utrzymanie realnej wartości świadczeń przy rosnących kosztach życia. Wzrost minimalnej emerytury do blisko 1962 zł brutto oraz utrzymanie dodatkowych świadczeń („trzynastki” i „czternastki”) mają być odpowiedzią na te oczekiwania.

Warto przypomnieć, że ZUS przeprowadza waloryzację automatycznie 1 marca każdego roku, więc seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.