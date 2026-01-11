Zmiany granic gmin do poprawki
Ograniczenie zmian granic gmin do jednej w kadencji, wprowadzenie kontroli sądowej i obligatoryjnych referendów to rekomendacje dla rządu przygotowane przez zespół pod kierownictwem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Prace zainicjował resort spraw wewnętrznych po tym, jak w ubiegłym roku zmiany granic wywołały potężne spory między zainteresowanymi samorządami, w tym protest w stolicy.
Problematyczne rozliczenia finansowe między gminami
Miasta chcą powiększać swoje tereny, argumentując to koniecznością rozwoju, mniejsze gminy czują się poszkodowane, tracąc część terytoriów, mieszkańców i wpływów podatkowych.
Pierwszy raz przedstawiciele samorządów wypracowali jednak kompromisową propozycję. Kością niezgody pozostaje to, jak powinny wyglądać rozliczenia finansowe.
