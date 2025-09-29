Jesień przynosi emerytom dodatkowe zamieszanie w kalendarzu wypłat. W tym roku wyjątkowo wiele terminów zbiega się z dniami wolnymi od pracy. To oznacza, że przelewy z ZUS trafią na konta wcześniej niż zwykle, a część osób otrzyma świadczenie za listopad już w ostatnich dniach października. Taka sytuacja zdarza się co kilka lat i zawsze budzi emocje – część seniorów traktuje wcześniejszy przelew jak „bonus”, choć w rzeczywistości to po prostu przyspieszona realizacja świadczenia. Warto wiedzieć, jak wygląda harmonogram wypłaty emerytur, by nie pomylić wcześniejszej wypłaty z dodatkową emeryturą.

Na skróty: najważniejsze liczby i daty

Terminy ZUS: 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca

1, 5, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca Październik 2025 - weekendy: 5.10 (niedziela) i 25.10 (sobota) → wypłaty wcześniej

5.10 (niedziela) i 25.10 (sobota) → wypłaty wcześniej 1 listopada 2025: sobota i święto → emerytura „na 1.” za listopad wypłacona do 31.10

sobota i święto → emerytura „na 1.” za listopad wypłacona do 31.10 Najniższa emerytura od 1.03.2025: 1 878,91 zł brutto, czyli ok. 1 709 zł netto

1 878,91 zł brutto, czyli ok. 1 709 zł netto Zasada ZUS: gdy termin wypada w sobotę/niedzielę/święto, przelew trafia do seniora wcześniej

Kto dostanie „dwa przelewy” z ZUS w październiku 2025?

Najwięcej uwagi budzi termin 1 listopada. To dzień Wszystkich Świętych, ustawowo wolny od pracy, który w 2025 roku wypada w sobotę. Osoby mające wypłatę „na pierwszy dzień miesiąca” otrzymają więc listopadową emeryturę już 31 października, obok standardowej wypłaty październikowej z 1 października. Właśnie ta grupa emerytów zobaczy w październiku dwa przelewy, choć nie oznacza to dodatkowego świadczenia. To jedynie przesunięcie w kalendarzu, a listopadowa emerytura pojawi się wcześniej niż zwykle.

Pozostałe terminy wypłat przebiegają zgodnie z harmonogramem, z jednym wyjątkiem: gdy dzień wypłaty wypada w weekend, ZUS przelewa pieniądze wcześniej. Tak jest w przypadku 5 października (niedziela) i 25 października (sobota).

Ile „na rękę” w październiku 2025? Kwoty emerytur

Od marca 2025 minimalna emerytura wynosi 1 878,91 zł brutto. Po potrąceniu 9% składki zdrowotnej daje to około 1 709 zł netto. Podatku dochodowego przy samej emeryturze minimalnej zwykle nie ma, bo obowiązuje ulga dla seniorów przy niższych dochodach. To oznacza, że wcześniejsze przelewy w październiku nie zmienią wysokości wypłaty – seniorzy dostaną dokładnie tyle, ile w każdym innym miesiącu.

Świadczenie brutto Składka zdrowotna (9%) PIT Wypłata netto 1 878,91 zł 169,10 zł 0 zł ok. 1 709 zł

Harmonogram wypłat emerytur w październiku 2025 (kalendarz ZUS)

Zasady wypłaty emerytur regulujeustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł 130 wskazuje, że świadczenia wypłacane są w dniu określonym w decyzji organu rentowego, a gdy termin przypada w dzień wolny, wypłata następuje wcześniej. Z kolei ustawa o dniach wolnych od pracy ustanawia 1 listopada dniem ustawowo wolnym, co uruchamia mechanizm wcześniejszej wypłaty.

Stałe terminy wypłat to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W październiku 2025 dwa z nich wypadają w weekend, co oznacza wcześniejszą wypłatę. Dodatkowo przelew za listopad pojawi się jeszcze w październiku.

Termin z decyzji Dzień tygodnia Najpóźniejsza data wypłaty Uwaga 1 środa 1.10 1.10 standardowa wypłata październikowa 5 niedziela 5.10 3.10 (piątek) przesunięcie wstecz 6 poniedziałek 6.10 6.10 bez zmian 10 piątek 10.10 10.10 bez zmian 15 środa 15.10 15.10 bez zmian 20 poniedziałek 20.10 20.10 bez zmian 25 sobota 25.10 24.10 (piątek) przesunięcie wstecz 1 (za listopad) sobota 1.11 31.10 (piątek) druga wypłata w październiku

Czy trzeba składać wniosek do ZUS o wypłatę emerytury?

Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, by otrzymać wcześniejszy przelew. Zasady są ustawowe i automatyczne. Jeśli termin wypada w weekend lub święto, ZUS przelewa pieniądze dzień roboczy wcześniej. Emeryci odbierający świadczenia pocztą mogą spodziewać się pieniędzy jeszcze wcześniej, bo ZUS przekazuje środki na pocztę z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Wyjątki i najczęstsze nieporozumienia wokół emerytur

Najczęściej powtarzanym mitem jest przekonanie, że wcześniejsza wypłata to „dodatkowa” emerytura. W rzeczywistości to przesunięcie kalendarzowe, a nie dodatkowe świadczenie. W listopadzie osoby z terminem 1. dnia miesiąca nie dostaną już nowego przelewu, bo ich emerytura trafiła na konto 31 października.

Warto też pamiętać, że wcześniejsza wypłata nie zmienia wysokości świadczenia. Kwota netto pozostaje taka sama, a jedynie data wpływu ulega przesunięciu.

Ilu seniorów dotyczy zmiana terminów wypłat emerytur?

W październiku 2025 przesunięcia terminów wypłat dotkną dużej grupy świadczeniobiorców. Największe znaczenie ma termin „na 1.”, bo właśnie ci emeryci dostaną w tym miesiącu dwa przelewy – pierwszy 1 października, a drugi 31 października z tytułu listopadowej emerytury. Choć ZUS nie podaje dokładnych danych, można szacować, że chodzi o kilkaset tysięcy osób. Dla wielu seniorów taki układ jest wygodny, ale wymaga też rozsądnego planowania domowego budżetu, aby listopad nie zaczął się od finansowej pustki.

Oś czasu: październik–listopad 2025

1.10 – standardowa wypłata dla terminu 1. dnia miesiąca

3.10 – wcześniejsza wypłata dla terminu 5. dnia (niedziela)

24.10 – wcześniejsza wypłata dla terminu 25. dnia (sobota)

31.10 – wcześniejsza wypłata dla terminu 1. dnia miesiąca (za listopad)

Praktyczne wskazówki dla domowego budżetu

Dwa przelewy w jednym miesiącu mogą kusić do szybszych wydatków, ale warto pamiętać, że listopadowa emerytura przychodzi wcześniej tylko z powodu święta. Oznacza to, że w kolejnym miesiącu nie będzie nowego przelewu na początku listopada. Najlepiej traktować wpływ z 31 października jako dochód listopadowy i rozłożyć go na opłaty stałe – czynsz, media czy leki – by uniknąć pustki finansowej w pierwszych dniach listopada.

FAQ: najczęstsze pytania o emerytury z ZUS