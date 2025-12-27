Pozew o alimenty krok po kroku

Wniesienie pozwu o alimenty do sądu to dla wielu osób pierwszy kontakt z postępowaniem sądowym. Krok po kroku warto więc wyjaśnić, jak przygotować takie pismo oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć błędów mogących wydłużyć sprawę lub wpłynąć na jej wynik.

Miejscowość i data

Obowiązkowym elementem pozwu o alimenty jest wskazanie miejscowości oraz daty jego sporządzenia. Informacje te umieszcza się zazwyczaj w prawym górnym rogu pisma.

Oznaczenie sądu – gdzie złożyć pozew o ustalenie alimentów?

Pozew o alimenty na dziecko musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowany. Zgodnie z przepisami składa się go do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego.

Strony postępowania alimentacyjnego

Pozew o alimenty powinien również jednoznacznie wskazywać strony postępowania. Powodem, czyli osobą występującą z roszczeniem, jest dziecko uprawnione do alimentów. W przypadku gdy nie ukończyło ono 18. roku życia, reprezentowane jest przed sądem przez swojego przedstawiciela ustawowego – najczęściej jednego z rodziców.

W treści pozwu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz dane rodzica występującego w jego imieniu. Niezbędne jest także wskazanie numeru PESEL powoda oraz jego aktualnego miejsca zamieszkania.

Równie istotne jest prawidłowe oznaczenie pozwanego, czyli osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. W pozwie należy wskazać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Choć podanie numeru PESEL pozwanego nie jest obowiązkowe na tym etapie postępowania, jego uwzględnienie może ułatwić identyfikację strony i usprawnić dalszy bieg sprawy. Jeżeli natomiast powód korzysta z pomocy pełnomocnika, na przykład adwokata lub radcy prawnego, w pozwie powinny znaleźć się również dane tej osoby wraz z odpowiednim umocowaniem.

Przykład Powód: małoletni Jakub Nowak, zam. ul. Lipowa 5, 00-950 Warszawa, PESEL: 15032091234, reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową – matkę Martę Nowak, zam. ul. Lipowa 5, 00-950 Warszawa Pozwany: Tomasz Kowalski, zam. ul. Dębowa 10, 00-120 Warszawa, PESEL: 80071256789

Wyszczególnienie wartości przedmiotu sporu, tzw. WPS

W treści pozwu powód powinien również wskazać wartość przedmiotu sporu (WPS). W tego typu sprawach ustala się ją poprzez podanie łącznej kwoty rocznych świadczeń, a jeżeli alimenty dochodzone są za okres krótszy niż rok – poprzez przeliczenie ich na ten konkretny czas. W praktyce oznacza to zsumowanie miesięcznej kwoty alimentów, której domaga się powód, za odpowiedni okres.

Przykład Jeżeli wnosimy o zasądzenie kwoty 900 zł miesięcznie tytułem alimentów, wartość przedmiotu sporu obliczamy, mnożąc żądaną kwotę przez 12 miesięcy. W tym przypadku będzie to: 900 zł × 12 miesięcy = 10 800 zł. W pozwie o alimenty, zaraz po oznaczeniu stron, należy więc wskazać: Wartość przedmiotu sporu: 10 800 zł

Oznaczenie rodzaju pisma

Pozew powinien zawierać także wyraźne oznaczenie rodzaju pisma. Zamieszcza się je na środku strony. Powód powinien jednoznacznie wskazać, że chodzi o „Pozew o alimenty”.

Określenie żądania w pozwie o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na dziecko powinien zawierać również dokładne określenie żądania. W przypadku tego typu spraw głównym żądaniem jest zasądzenie od pozwanego określonej kwoty na rzecz powoda – np. 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) miesięcznie. W żądaniu należy także wskazać termin oraz sposób płatności alimentów, czyli określić, kiedy i w jaki sposób świadczenia mają być regulowane. Dodatkowo można zawrzeć żądanie zasądzenia odsetek za opóźnienie w płatności, co zabezpiecza powoda w sytuacji nieterminowego przekazywania świadczeń.

Przykład Działając w imieniu małoletniego Powoda Jakuba Nowaka, jako jego przedstawiciel ustawowy, wnoszę o: 1. zasądzenie od Pozwanego na rzecz małoletniego Powoda Jakuba Nowaka alimentów w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset złotych, 00/100) miesięcznie, płatnych z góry na ręce Marty Nowak, jako przedstawicielki ustawowej małoletniego Powoda, do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku nieterminowego uregulowania którejkolwiek z rat.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy opisać stan faktyczny sprawy, wskazać fakty, na których powód opiera swoje żądanie i które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W treści uzasadnienia pozwu o alimenty należy wskazać fakty, na których powód opiera swoje żądanie zasądzenia alimentów w określonej wysokości do pozwanego rodzica na rzecz małoletniego dziecka.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że roszczenie alimentacyjne opieramy na tym, że pozwany jest rodzicem dziecka, zatem jako rodzic jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka (alimenty należą się od niego, gdyż powódka jest jego dzieckiem). W uzasadnieniu powinny znaleźć się informacje na temat tego, czy alimenty na dziecko były dotychczas płacone przez pozwanego, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Należy opisać, jaka jest sytuacja faktyczna dziecka, czyli np. ile ma lat, czy chodzi do szkoły, przedszkola, czy na coś choruje – generalnie jaka jest jego sytuacja życiowa.

Następnie, w uzasadnieniu wskazujemy jaka kwota miesięcznie jest przeznaczana na zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz wskazujemy jakie koszty utrzymania dziecka z jakiego tytułu i w jakiej wysokości się na nie składają. To, jakie potrzeby rodzic wliczy w uzasadnione potrzeby dziecka, zależy od indywidualnej sytuacji konkretnego stanu faktycznego.

Ważne Przedstaw bilans swoich zarobków i wydatków. Wykaż , jak utrzymanie dziecka wpływa na budżet domowy – radzi Milena Markiewicz-Jurzyńska, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

W treści pozwu warto wskazać, jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego pozwanego. Oznacza to, że należy napisać, gdzie jest on zatrudniony, jakie dochody osiąga, jakie ma wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe i możliwości zarobkowe.

Ważne Rada radczyni prawnej: nie wiesz, ile zarabia? Załącz wykaz ofert pracy wraz ze zdjęciami/fotokopiami ofert pracy i informacją o zarobkach.

W pozwie o alimenty należy wskazać, czy rodzic, którego dotyczy roszczenie, jest zatrudniony. Jeśli tak, należy podać miejsce pracy oraz wysokość jego dochodów.

Co jeszcze powinno się znaleźć w pozwie? Przykładowo informacje na temat opieki nad dzieckiem, czyli jak wyglądają kontakty pozwanego rodzica z dzieckiem, czy interesuje się on dzieckiem - ma to znaczenie przy ostatecznym zakresie obowiązku alimentacyjnego.

Ważne Podkreśl osobisty wkład w wychowanie dziecka – to bardzo ważne – jeśli codziennie pracujecie nad lekcjami, opisz to, jeśli wspólnie wychodzicie, jeździcie na zajęcia – napisz o tym – radzi Milena Markiewicz-Jurzyńska.

Pozew musi być podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika. W przypadku dołączenia dowodów, należy je załączyć w formie ponumerowanych załączników.