Nowe 800 plus dla seniorów? Sejmowa komisja rozważy pomysł emeryta

W środę 8 października 2025 r. posłowie z sejmowej komisji zajmą się propozycją wprowadzenia dodatku emerytalnego, zbliżonego do świadczenia 800 plus. Pomysłodawcą rozwiązania był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza-Zdroju.

Co do zasady świadczenie miałoby wynieść po 400 zł dla każdego z małżonków za jedno dziecko. Co w przypadku liczniejszych rodzin? Jeśli emeryt wychował co najmniej dwoje dzieci, które pracują i rozliczają w Polsce podatki, za każde miałby dostawać aż 800 zł.

„Uczciwość pokoleniowa” – argumenty emeryta

Jak swój pomysł argumentuje Adam Nycz? Jego zdaniem emeryci są obecnie poszkodowani i to podwójnie. „W czasie, gdy oni wychowywali dzieci nie otrzymywali żadnych dodatków (...). Czyli rodzice dzieci, które już teraz pracują i pomnażają dochody państwa, zostali pozbawieni kwoty 800 zł x 12 miesięcy x 12 lat = 172 800 zł za każde wychowane do pełnoletniości dziecko. Rodzice tychże dzieci mają niskie, często głodowe emerytury i są zawsze pomijani w przyznawaniu wszelkich fruktów z budżetu państwa po 1989 r." — mówi emeryt.

Jak dodaje, „uczciwość pokoleniowa wymaga, aby rodzice dzieci, które zostały wychowane i wykształcone w Polsce, a teraz pracują w Polsce i tutaj płacą podatki otrzymali dodatki emerytalne z tytułu wychowania swoich dzieci z budżetu państwa”.

Nie dla wszystkich seniorów? Prawnicy wskazują luki

Zdaniem prawników, propozycja Nycza ma pewne luki. Po pierwsze, świadczenie nie przysługiwałoby rencistom, którzy wychowali dzieci. Po drugie, 800 plus przysługuje do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W przypadku świadczenia dla seniorów, dodatek emerytalny mógłby być wypłacany przez dłuższy okres niż 18 lat – zwłaszcza mundurowym.

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu oceniło, że „w konsekwencji (wprowadzenia dodatku – przyp. red.) mogą wystąpić sytuacje, w których rodzic wkrótce po utracie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z rozpoczęciem pracy przez dziecko nabędzie prawo do dodatku pieniężnego emerytalnego z tytułu wychowania dzieci, które będzie pobierał np. przez 30 lat”. To jednak posłowie z sejmowej Komisji ds. Petycji zdecydują, czy sprawie nadać bieg i czy skierować dezyderat w tej sprawie do resortu rodziny.