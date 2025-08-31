Kiedy emerytowi prowadzącemu JDG przysługuje zwolnienie z opłacania składek do ZUS? O czy trzeba pamiętać, by zachować emeryturę przy jednoczesnym prowadzeniu własnej działalności? Rzeczniczka ZUS Agata Muchowska w rozmowie z Gazetaprawna.pl tłumaczy te zagadnienia.

Czy osoby w wieku emerytalnym mogą łączyć pobieranie świadczenia emerytalnego z kontynuacją pracy zawodowej?

Tak, kontynuowanie aktywności zawodowej na emeryturze jest jak najbardziej zgodne z prawem. Co więcej, liczba emerytów, którzy decydują się na dalszą pracę, wzrasta - w ciągu pięciu lat o prawie 10 proc.

W 2019 roku aktywnych zawodowo było 794 000 osób, a pod koniec ubiegłego roku już blisko 873 000. Dla wielu z tych emerytów to nie tylko sposób na dodatkowy przychód, ale jest to też pewien rozwój osobiste i utrzymanie kontaktów społecznych.

Jakie składki musi opłacać emeryt prowadzący JDG?

Zarówno osoby na wcześniejszej emeryturze, jak i te po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Emeryt prowadzący działalność nie musi płacić składek emerytalnych i rentowych, ale powinien opłacać składkę zdrowotną, chyba że skorzysta ze zwolnienia.

W jakiej sytuacji emerytowi prowadzącemu JDG przysługuje zwolnienie ze składki zdrowotnej?

Zwolnienie ze składki zdrowotnej przysługuje między innymi wtedy, gdy emerytura nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a przychód z działalności nie przekracza połowy najniższej krajowej emerytury. Wówczas emeryt nie musi opłacać składki zdrowotnej. Dotyczy to również osób rozliczających się w formie karty podatkowej.

Ważne Należy jednak pamiętać o deklaracji rozliczeniowej, którą trzeba wysłać do ZUS, nawet jeżeli składka zdrowotna nie jest obowiązkowa. Co ważne, wcześniejsi emeryci i renciści muszą uważać na limity dorabiania.

Ile od 1 września wynoszą limity dorabiania do emerytury?

Od 1 września do końca listopada 2025 r. przychód miesięczny do 6124,10 zł brutto nie wpłynie na świadczenie emeryta, natomiast jeżeli przychód będzie wyższy, ale wyniesie do 11373 zł, wtedy jego świadczenie zostanie zmniejszone. W przypadku gdy przychód z działalności gospodarczej wyniesie ponad 11 337,30 zł, wtedy świadczenie będzie zawieszone.