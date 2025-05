Opuszczenie NZBA - Net Zero Banking Alliance przez kilka amerykańskich instytucji finansowych tuż przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta po drugiej stronie Atlantyku, w tym w Polsce, nie spowodowało fali rezygnacji banków z celów klimatycznych. ING Bank Śląski i Pekao w 2030 r. chcą osiągnąć zeroemisyjność własnych operacji, mBank – 10 lat później. BNP Paribas Bank Polska już w tym roku chce mieć emisje gazów cieplarnianych o 55 proc. mniejsze niż w 2019 r. Celem PKO BP jest zmniejszenie ich do 2030 r. o 72 proc.

- Cele są zazwyczaj zgodne z porozumieniem paryskim i europejskim prawem o klimacie, które mówi o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. – mówi DGP Aleksandra Majda, wiceprezeska ESG Impact Network. Dodaje, że dla klientów banków oznacza to weryfikację pod kątem śladu węglowego i planów redukcji emisji. Zaznacza, że konsekwencją ogłoszonego niedawno przez Komisję Europejską pakietu Omnibus, ograniczającego wymogi raportowania zrównoważonego rozwoju przez firmy, będzie to, że bankom trudniej będzie zweryfikować oświadczenia klientów.