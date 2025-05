Kontynuacja ws. atomu, węgla i OZE

Jak czytamy w umowie koalicyjnej, nowy rząd federalny stawia na innowacyjność, bezpieczeństwo dostaw oraz maksymalne zaangażowanie społeczne i gospodarcze, aby proces transformacji energetycznej stał się fundamentem przyszłej gospodarki niskoemisyjnej. W ramach celu osiągnięcia neutralności klimatycznej Niemcy zamierzają zredukować emisje CO2 oraz innych gazów cieplarnianych poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych oraz inwestycje w innowacyjne technologie. Koalicja stawia na integrację ochrony klimatu z konkurencyjnością gospodarczą i równowagą społeczną.

W kwestii energii jądrowej, umowa koalicyjna nie przewiduje powrotu do atomu jako źródła energii w Niemczech. Po zakończeniu procesu wyłączania ostatnich elektrowni atomowych, władze nie planują ich reaktywacji ani budowy nowych jednostek. Zamiast tego Niemcy chcą skupić się na alternatywnych formach produkcji energii, w tym przede wszystkim na rozwoju technologii związanych z wodorem oraz magazynowaniem energii.

Odejścia od węgla do 2038 r.

Koalicja podtrzymuje swoje zobowiązanie do odejścia od węgla najpóźniej do 2038 r., w pełni respektując wcześniejsze ustalenia dotyczące wycofywania się z energetyki węglowej. Tempo wygaszania elektrowni węglowych ma być uzależnione od szybkości budowy stabilnych i nowoczesnych elektrowni gazowych, które będą mogły pełnić rolę źródeł rezerwowych w okresie transformacji energetycznej. Aby złagodzić skutki społeczno-gospodarcze transformacji, rząd zapewnia, że środki na wsparcie regionów węglowych będą dostępne do 2038 r.

Kluczową rolę w nowej polityce energetycznej ma odegrać rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i bioenergia. Rząd zakłada pełne wykorzystanie ich potencjału poprzez ułatwienia administracyjne i wsparcie inwestycyjne. W przypadku energii słonecznej planowane jest uproszczenie procedur instalacyjnych oraz promowanie rozwiązań wykorzystujących powierzchnie parkingowe czy obszary rolnicze do produkcji energii (np. agrofotowoltaika). Koalicja podkreśla też konieczność integracji energii słonecznej z systemami magazynowania, aby zwiększyć stabilność dostaw.

Szczególnie istotny pozostaje rozwój energetyki wiatrowej. Koalicja planuje utrzymać ambitne cele wyznaczone na 2027 r. i poddać ewaluacji plan na 2032 r., zwłaszcza w kontekście lokalizacji i efektywności turbin wiatrowych. Rząd zamierza wspierać lokalne społeczności w procesie decyzyjnym i zapewnić ich partycypację w korzyściach z inwestycji wiatrowych. W sektorze offshore rząd będzie współpracować z innymi państwami nad optymalizacją rozmieszczenia farm wiatrowych i integracją ich z infrastrukturą przesyłową.

Kluczowe obszary: sieci, wodór, regulacje

Oprócz rozwoju OZE, Niemcy zamierzają wzmocnić sieć elektroenergetyczną poprzez modernizację i synchronizację z rozbudową źródeł odnawialnych. Planowane są inwestycje w technologie smart grid, zwiększenie elastyczności sieci oraz przyspieszenie wdrażania inteligentnych liczników. Rząd chce także poprawić efektywność energetyczną przemysłu i gospodarstw domowych poprzez uproszczenie przepisów i wsparcie finansowe.

Ważnym elementem polityki klimatycznej pozostaje wodór. Niemcy zamierzają inwestować w rozwój gospodarki wodorowej, wykorzystując wodór produkowany w sposób przyjazny dla klimatu, zarówno z krajowych źródeł odnawialnych, jak i z importu. Planowane jest stworzenie zintegrowanej infrastruktury wodorowej, w tym magazynów i sieci przesyłowych, które połączą centra przemysłowe na południu i wschodzie kraju.

Obniżenie podatku od energii elektrycznej

W ramach obniżania kosztów energii rząd planuje zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz wprowadzenie ulg dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Przewiduje się obniżenie podatku od energii elektrycznej do minimalnego poziomu dopuszczonego przez UE oraz zmniejszenie opłat sieciowych. Ponadto, w celu ochrony najbardziej wrażliwych grup społecznych, rząd chce wykorzystać środki Europejskiego Funduszu Społecznego na łagodzenie wzrostu cen energii.

Umowa koalicyjna podkreśla konieczność przyspieszenia procesów planistycznych i wydawania pozwoleń na budowę nowych instalacji energetycznych. Rząd zamierza zredukować biurokrację i wprowadzić uproszczone procedury, aby umożliwić szybszy rozwój infrastruktury OZE. W szczególności planowane są eksperckie zespoły wsparcia oraz wprowadzenie jednolitych standardów i cyfryzacji procesów.