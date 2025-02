W 2025 roku nauczyciele dostaną wyższe wynagrodzenia. Podwyżka dotyczy też specjalnego dodatku, który przysługuje większości pedagogom. Nawet 1242 zł miesięcznie więcej dostaną nauczyciele z długim stażem, a młodsi nauczyciele zyskają co najmniej 206 zł. Sprawdź szczegóły nowych stawek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia określającego nowe minimalne stawki wynagrodzeń nauczycieli. Podstawą zmian jest ustawa budżetowa oraz ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji budżetu na rok 2025. Wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o co najmniej 239 zł, co wpłynie również na wysokość dodatków regulowanych Kartą Nauczyciela. Jednym z najważniejszych jest tzw. dodatek za wysługę lat, który jest wyliczany od wynagrodzenia zasadniczego. Na jakie kwoty tego dodatku mogą liczyć nauczyciele?

Wynagrodzenia nauczycieli po podwyżce od 1 stycznia 2025 r. [LISTA]

Podstawowe wynagrodzenie nauczycieli od stycznia 2025 roku wzrośnie:

nauczyciel początkujący: 5153 zł brutto,

5153 zł brutto, nauczyciel mianowany : 5310 zł brutto,

: 5310 zł brutto, nauczyciel dyplomowany: 6211 zł brutto.

Podobnie wzrosną wynagrodzenia nauczycieli w drugiej grupie zaszeregowania:

nauczyciel początkujący: 5027 zł brutto,

5027 zł brutto, nauczyciel mianowany: 5156 zł brutto,

5156 zł brutto, nauczyciel dyplomowany: 5405 zł brutto.

Dodatki dla nauczycieli – co się zmienia?

Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych wpłyną na wysokość dodatków przysługujących nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Nauczyciele mogą liczyć na:

dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy),

dodatek motywacyjny,

dodatek funkcyjny (np. dla wychowawców, dyrektorów),

dodatek wiejski (dla nauczycieli pracujących w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców),

dodatek za trudne warunki pracy.

Zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy. Jest on wypłacany miesięcznie od czwartego roku pracy i nie może przekroczyć 20 proc. pensji zasadniczej. To oznacza, że nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem mogą liczyć na wyraźny wzrost swoich dochodów.

Co wlicza się do dodatku za wysługę lat?

Do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz okresy pracy w zawodzie nauczyciela, niezależnie od miejsca zatrudnienia. Obejmuje to również pracę w placówkach niepublicznych, jeśli była wykonywana w charakterze nauczyciela. Ponadto do stażu pracy dolicza się okresy urlopu wychowawczego, służby wojskowej oraz inne udokumentowane okresy pracy, które zgodnie z przepisami mogą być zaliczone do stażu pracy nauczycielskiego.

Przykłady dodatków stażowych w 2025 roku

Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych wpływa automatycznie na wzrost dodatku stażowego. Oto przykłady, jakie kwoty dodatku za wysługę lat otrzymają nauczyciele o różnym stażu pracy:

Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem :

: Dodatek: 20% z 6211 zł = 1242,2 zł

Łączne wynagrodzenie: 7453,2 zł brutto

Nauczyciel mianowany z 20-letnim stażem :

: Dodatek: 20% z 5310 zł = 1062 zł

Łączne wynagrodzenie: 6372 zł brutto

Nauczyciel mianowany z 10-letnim stażem :

: Dodatek: 10% z 5310 zł = 531 zł

Łączne wynagrodzenie: 5841 zł brutto

Nauczyciel początkujący z 4-letnim stażem :

: Dodatek: 4% z 5153 zł = 206,12 zł

Łączne wynagrodzenie: 5359,12 zł brutto

Najwyższy możliwy dodatek stażowy w 2025 roku otrzyma nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem – wyniesie on 1242,2 zł. Z kolei najniższą kwotę otrzyma nauczyciel początkujący z 4-letnim stażem – 206,12 zł. Jak widać, dodatek stażowy może znacznie podnieść wynagrodzenie nauczyciela. Wraz z innymi dodatkami, takimi jak motywacyjny czy funkcyjny, może on niebagatelnie wpłynąć na łączną wysokość pensji.