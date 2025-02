Od 1 lutego 2025 roku więcej osób może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej finansowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program obejmuje leczenie w uzdrowiskach i ośrodkach rehabilitacyjnych, a ZUS pokrywa wszystkie koszty – w tym zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż. Sprawdź, komu przysługuje darmowy pobyt i jak zdobyć skierowanie.

Od 1 lutego 2025 roku ZUS rozszerzył dostęp do bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych, obejmujących osoby zagrożone utratą zdolności do pracy. Wprowadzono m.in. rehabilitację powypadkową oraz neurologiczną, a na finansowanie programu przeznaczono 415 mln zł. Każdy turnus trwa 24 dni i jest całkowicie darmowy dla pacjentów. Ośrodki znajdują się w różnych częściach Polski, m.in. nad morzem, w górach i uzdrowiskach.

Kto może skorzystać z rehabilitacji finansowanej przez ZUS?

Z rehabilitacji leczniczej ZUS mogą skorzystać osoby zagrożone utratą zdolności do pracy, które spełniają określone kryteria. Podstawą prawną programu jest ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisy dotyczące prewencji rentowej ZUS. Świadczenie przysługuje osobom, które:

są objęte ubezpieczeniem w ZUS,

pobierają zasiłek chorobowy,

pobierają świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

zostały skierowane na rehabilitację podczas kontroli zwolnienia lekarskiego.

Warto pamiętać, że rehabilitacja nie obejmuje dzieci, emerytów oraz osób posiadających rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną na stałe.

Jakie choroby kwalifikują do rehabilitacji z ZUS?

Program prewencji rentowej ZUS obejmuje wiele schorzeń, które mogą prowadzić do trwałej niezdolności do pracy. Od 1 lutego 2025 roku do katalogu dołączono rehabilitację neurologiczną. Pacjenci mogą uzyskać leczenie w zakresie:

narządu ruchu,

układu krążenia,

układu oddechowego,

schorzeń psychosomatycznych,

schorzeń onkologicznych,

schorzeń narządu głosu,

schorzeń neurologicznych (od 1 kwietnia 2025 r.).

Rehabilitacja może mieć formę stacjonarną, czyli z całodobowym pobytem w ośrodku, lub ambulatoryjną, gdzie pacjent dojeżdża codziennie na zabiegi.

Jak wygląda leczenie podczas turnusu rehabilitacyjnego?

Każdy uczestnik programu ma indywidualnie dostosowany plan rehabilitacji, który obejmuje:

fizjoterapii, w tym:

kinezyterapii, np. terapia manualna, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia grupowe itp.,

fizykoterapii, np. zbiegi z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, elektroterapii, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii itp.,

masażu, np. klasycznego, wibracyjnego itp.;

oddziaływań psychologicznych, w tym: terapię indywidualną, psychoedukację i treningi relaksacyjne;

edukacji zdrowotnej w zakresie:

zasad prawidłowego żywienia,

czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,

podstawowej wiedzy o chorobie wymagającej rehabilitacji,

czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,

podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika,

profilaktyki i leczenia uzależnień.

Turnus trwa 24 dni, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony. Po zakończeniu pacjent otrzymuje kartę informacyjną z wynikami terapii.

Jak otrzymać skierowanie na rehabilitację z ZUS?

Wniosek o skierowanie na rehabilitację może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz orzecznik ZUS podczas kontroli zwolnienia lekarskiego. Dokument (formularz PR-4) można złożyć:

osobiście w oddziale ZUS,

elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Decyzję o skierowaniu wydaje lekarz orzecznik ZUS na podstawie badania i dokumentacji medycznej. ZUS pokrywa wszystkie koszty, w tym dojazd do ośrodka najtańszym środkiem transportu publicznego.

Gdzie można skorzystać z rehabilitacji? Lista ośrodków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie posiada własnych sanatoriów, lecz współpracuje z placówkami rehabilitacyjnymi w całej Polsce. Ośrodki znajdują się m.in. w takich miejscowościach jak:

Augustów

Białystok

Busko-Zdrój

Bydgoszcz

Ciechocinek

Częstochowa

Gdańsk

Gorzów Wielkopolski

Inowrocław

Jelenia Góra

Katowice

Kołobrzeg

Korfantów

Krynica-Zdrój

Lublin

Łódź

Międzylesie

Nałęczów

Olsztyn

Polanica-Zdrój

Poznań

Rabka-Zdrój

Radom

Sopot

Szczawnica

Szczecin

Świeradów-Zdrój

Ustroń

Wałbrzych

Warszawa

Wrocław

Zabrze.

Miejscowości te obejmują zarówno uzdrowiska, jak i większe miasta, w których znajdują się ośrodki oferujące rehabilitację stacjonarną i ambulatoryjną. Pełna lista ośrodków wraz z ich dokładnymi adresami i profilami leczniczymi dostępna w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Rehabilitacja lecznicza z ZUS - lista ośrodków 2025 pobierz plik

Podsumowanie: warto skorzystać z rehabilitacji ZUS

Program prewencji rentowej ZUS to szansa na powrót do zdrowia i sprawności zawodowej dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Dzięki zmianom wprowadzonym 1 lutego 2025 roku więcej pacjentów może skorzystać z darmowego leczenia w uzdrowiskach i ośrodkach rehabilitacyjnych. ZUS pokrywa wszystkie koszty – od zakwaterowania, przez wyżywienie, po transport.