W środę o godzinie 9.00 rozpoczął się obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 180 minut. Jak przebiega? Co wiemy na ten moment o maturze z matematyki?

Dzisiaj maturzyści przystąpili do drugiego po egzaminie z języka polskiego egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne 2024 potrwają do 25 maja. W tym czasie przystąpi do nich blisko 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, ale też abiturientów z wcześniejszych roczników.

Do dzisiejszego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym łącznie przystąpiło ponad 293 tys. maturzystów.

Dyrektor CKE Marcin Smolik przekazał, że wszystko przebiega prawidłowo.

Matura 2024 z matematyki

Dzisiejszy egzamin z matematyki jest dopiero pierwszym z kilku. Przed częścią maturzystów są bowiem jeszcze egzaminy na poziomie rozszerzonym, czy w języku obcym. Jak wygląda harmonogram kolejnych matur z matematyki?

15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom rozszerzony,

24 maja, piątek, godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,

4 czerwca, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,

11 czerwca, wtorek, godz. 9:00 - egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,

20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym

Zgodnie z informacjami podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, podstawowymi umiejętności, które należy wykazać podczas egzaminu maturalnego z matematyki, są:

sprawność w wykonywaniu działań matematycznych,

umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia, interpretacja różnych reprezentacji matematycznych,

zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne obejmują takie działy i zagadnienia jak:

liczby rzeczywiste,

wyrażenia algebraiczne,

równania i nierówności,

układy równań,

funkcje,

ciągi,

trygonometria,

planimetria,

geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,

stereometria,

kombinatoryka,

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,

optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Jak zdać egzamin maturalny z matematyki?

Żeby zdać maturę z matematyki należy uzyskać co najmniej 14 punktów. Przypominamy, że maksymalna liczba punktów do zdobycia to 46 punktów.