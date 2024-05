Matura z polskiego 2024 dobiegła końca. Przynajmniej jeśli chodzi o egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Maturzyści skończyli bowiem swój pierwszy maturalny egzamin. O godzinie 14.00 CKE opublikował arkusze egzaminacyjne. Zaraz po publikacji arkuszy do maturalnych pytań z polskiego zasiedli współpracujący z nami eksperci z „Polski Gryzie”. Arkusze i odpowiedzi na maturalne pytania znajdziecie w niniejszym tekście (uwaga, strona nie odświeża się automatycznie, należy kliknąć F5).

Pisemna matura z języka polskiego 2024 zakończyła się o godzinie 13.00. Egzamin trwał 240 minut. Matura z polskiego jest jednym z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym.

Matura 2024 z języka polskiego: Arkusze CKE i odpowiedzi w Gazetaprawna.pl

Arkusze egzaminacyjne z matury 2024 z języka polskiego powinny pojawić się na stronie CKE punktualnie o godzinie 14.00. Tuż po tym znajdziecie je także w tym artykule.

Jak tylko arkusze CKE z języka polskiego zostaną ujawnione, zasiądą do nich współpracujący z nami eksperci, którzy przygotują dla was proponowane odpowiedzi z matury 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Je także najdziecie w tym artykule poniżej.

Matura 2024. Język polski wśród egzaminów obowiązkowych

Obok języka polskiego tegoroczni maturzyści muszą zmierzyć się także z matematyką i z językiem obcym. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny - z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Po egzaminach pisemnych przed maturzystamisą jeszcze dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i z języka obcego.

Matura 2024: Egzaminy na poziomie rozszerzonym

Co ważne, tegoroczni maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów maturzyści mają do wyboru: matematykę, język polski, języki obce nowożytne, biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny.

Jak wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, najczęściej wybieranym przez maturzystów, przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest Język angielski. Deklaracje zdawania go złożyło 183,7 tys., czyli 69,8 proc. Na drugim miejscu jest matematyka, którą chce zdawać 72,6 tys. absolwentów, czyli 27,6 proc. Trzecia jest geografia –chce ją zdawać 61,8 tys. absolwentów, czyli 23,5 proc.

Język polski na poziomie rozszerzonym jest dopiero czwarty. Chce go zdawać 52,7 tys. osób, czyli 20,1 proc. maturzystów.

Matura z polskiego 2024: Co było? Arkusze CKE

Jak wyglądała dzisiejsza matura z polskiego 2024? O godzinie 14.00 CKE opublikowało arkusze egzaminacyjne z maturalnymi pytaniami.

/> />

/> />

Arkusze w formule 2023 znajdziesz w tym miejscu:

/> />

/> />

Arkusze CKE w formule 2015:

Matura 2024: Polski, poziom podstawowy. ODPOWIEDZI

Zaraz po opublikowaniu arkuszy CKE z języka polskiego do zadań zasiedli współpracujący z nami eksperci z „Nauka Gryzie”. Specjaliści przygotują dla was proponowane odpowiedzi z języka polskiego, które będziemy sukcesywnie zamieszczać w tym tekście.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi proponowane przez nauczycieli z „Polski Gryzie”, odśwież stronę (strona nie odświeża się automatycznie, kliknij F5).

/> />

/> />

/> />

/> />

/> />

/> />