Nauczycielka z ponaddwudziestoletnim stażem, przygotowująca uczniów do matury z matematyki wskazuje, jakich typów zadań należy się spodziewać na egzaminie i co warto powtórzyć tuż przed maturą.

Jakich typów zadań uczniowie mogą się spodziewać na maturze z matematyki?

Rozwiązując arkusze maturalne z matematyki z poprzednich lat, można zauważyć powtarzalność niektórych typów zadań. Moim zdaniem podczas ostatnich przygotowań do egzaminu warto zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia:

zawsze pewniakiem jest kilka zadań z funkcji kwadratowej

obliczenia potęg, pierwiastków, wzory skróconego mnożenia

zadania z trygonometrii (zazwyczaj dwa proste zadania z podstaw – z jedynki trygonometrycznej albo zależności trygonometrycznych)

może być zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach geometrycznych

w zadaniach geometrycznych zawsze jest trochę geometrii (często są zadania za 3-4 p. z brył, np. prostopadłościanów lub prostych ostrosłupów prawidłowych, prostych przekrojów prostopadłościanów)

funkcja liniowa – np. co oznacza współczynnik kierunkowy a i wyraz wolny b – warto to sobie przypomnieć, bo często pojawia się na egzaminach maturalnych z matematyki

w ostatnich latach często występowały zadania z danych statystycznych – średnia arytmetyczna, mediana i dominanta – warto sobie przypomnieć

co to jest ciąg arytmetyczny, geometryczny (różnica, iloraz ciągu, zależności między sąsiednimi wyrazami ciągów)

różnica i suma logarytmów – z tego będą prawdopodobnie 1-2 zadania

wartość bezwzględna liczby (warto przejrzeć dwa wzory na nierówności wartości bezwzględnej)

Z zakresu materiału, który dołożono po reformie i może się pojawić na egzaminie:

podział odcinka trójkąta przez dwusieczną (nie ma tego w tablicach)

zastosowanie w geometrii twierdzenia cosinusów (mniej sinusów)

styczna i sieczna, kąt wpisany i kąt środkowy

Jakie rady daje Pani swoim uczniom te parę dni przed egzaminem maturalnym?

Z moich obserwacji wynika, że maturzyści przeważnie dzielą się na dwie grupy. Jedni wolą uczyć się do ostatnich chwil, bo wtedy są najbardziej zmobilizowani, drudzy przed egzaminem potrzebują odpoczynku.

Ważne Zawsze radzę maturzystom, żeby się nie denerwowali, tylko po prostu potraktowali maturę jak dużą klasówkę z matematyki. Matura wcale nie jest trudniejsza niż duży sprawdzian, a czasami nawet łatwiejsza od innych klasówek. Dobrze jest spokojnie podejść do tego egzaminu. Poza tym często uczniowie mówią, że na klasówkach nie ma idealnej ciszy i trudno się skoncentrować, natomiast na maturze na pewno będzie spokój. To też zapewne pomoże w lepszym skupieniu. Przeważnie jest też tak, że stres mija, jak maturzyści zaczną rozwiązywać zadania.

Jeśli ktoś należy do grupy uczniów, którzy wolą powtórzyć najważniejsze zagadnienia przed egzaminem, to na co Pani poleca zwrócić uwagę?

Przed egzaminem polecam przede wszystkim przejrzeć tablice matematyczne, przypomnieć sobie wszystkie wzory, które zawierają. Jeśli uczeń dokładnie zna tablice matematyczne i potrafi zastosować zawarte w nich wzory oraz logicznie pomyśli, to ma 30 procent punktów, czyli zdany egzamin z matematyki.