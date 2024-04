W wielu miastach w Polsce zakwitły już kasztany, co nieubłaganie zbliża maturzystów do ważnego egzaminu. Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym oraz w formie ustnej to obowiązkowe przedmioty, a jednym z najczęściej wybieranych jest język angielski. Czego można się spodziewać na maturze z języka angielskiego w 2024 roku? Kiedy się odbędzie i jak przebiegnie?