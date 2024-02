Początek drugiego półrocza szkolnego to dla większości maturzystów czas na zagospodarowanie intensywnych powtórek. To również ostatni dzwonek na znalezienie dobrego korepetytora. Ile zapłacą maturzyści poszukujący korepetycji z matematyki, języka polskiego lub języka angielskiego? Jakie kryteria decydują o cenie zajęć?

Przełom lutego i marca nie jest najbardziej korzystnym okresem na znalezienie korepetycji – większość uczniów decyduje się na ten krok najpóźniej we wrześniu. Zdarza się jednak, że maturzysta może wymagać pomocy dorywczej lub solidnego wsparcia na końcowym etapie powtórek. Wyszukanie wartościowych ofert korepetycji maturalnych jest wciąż możliwe, ale trzeba liczyć się z wyższymi cenami i ofertą ograniczoną w porównaniu z wrześniowym oraz październikowym rynkiem korepetycji.

Gdzie szukać solidnego korepetytora?

Polecenia to pierwszy kanał, który warto sprawdzić. Zdarza się, że dobry korepetytor zyskuje wolne miejsca w harmonogramie w okolicach drugiego półrocza. Najpopularniejszą opcją wciąż pozostają platformy online i grupy tematyczne w socjal mediach (głównie na Facebooku), skupiające ogłoszenia aktywnych korepetytorów. Ostania, stosunkowo nowa opcja to wykupienie prezentacji online dotyczących ściśle określonego zakresu treści maturalnych. W tym wypadku uczeń kupuje nie tyle korepetycje, co dostęp do omówienia danych treści (i dodatkowych materiałów) przez doświadczonego nauczyciela.

Co decyduje o cenie korepetycji maturalnych 2024?

Kryteria wyceny korepetycji pozostają od lat bez zmian. Na wysokość ceny za godzinę zajęć wpływa:

doświadczenie i wykształcenie korepetytora – najdrożej wyceni się aktywny egzaminator CKE i aktywny nauczyciel szkoły średniej z ponad 10-letnim doświadczeniem , na niższe oferty można liczyć m.in. u studentów i absolwentów,

– najdrożej wyceni się aktywny i aktywny nauczyciel szkoły średniej z , na niższe oferty można liczyć m.in. u studentów i absolwentów, forma zajęć – najwyższa półka cenowa to indywidualne zajęcia z nauczycielem dojeżdżającym do domu ucznia, nieco mniej będą kosztować zajęcia online i zajęcia grupowe,

– najwyższa półka cenowa to indywidualne zajęcia z nauczycielem dojeżdżającym do domu ucznia, nieco mniej będą kosztować zajęcia online i zajęcia grupowe, przedmiot korepetycji – podium cenowe zajmują maturalne przedmioty ścisłe na czele z matematyką, wysokie ceny utrzymują się też dla korepetycji z języków obcych,

– podium cenowe zajmują maturalne przedmioty ścisłe na czele z matematyką, wysokie ceny utrzymują się też dla korepetycji z języków obcych, miejscowość – Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław pozostają wciąż w topie miast z najwyższymi cenami stacjonarnych korepetycji maturalnych.

Ile kosztują korepetycje maturalne z matematyki?

Za te zajęcia uczniowie zapłacą w drugim semestrze szkolnym najwięcej. Korepetytorzy z tzw. górnej półki cenowej – aktywni zawodowo egzaminatorzy, doktoranci, pracownicy naukowi – oferują zajęcia za ok. 250 zł (lekcja 60-minutowa). Ceny powyżej 300 zł za lekcję dotyczą zazwyczaj matematyki na poziomie rozszerzonym i przygotowania do rekrutacji pod określoną uczelnię wyższą. Wysoka półka cenowa to zajęcia w przedziale 180-240 zł za godzinę. Tyle zapłacą m.in. uczniowie z Warszawy i Krakowa za lekcje u doświadczonych nauczycieli. Średnia półka cenowa to lekcje za ok. 90-120 zł za godzinę. Wciąż dostępne są oferty z najniższej półki cenowej, zaczynające się nawet od 40 zł za 60-minutową lekcję. W tej kategorii znajdą się zazwyczaj oferty studentów i absolwentów kierunków ścisłych.

Ile kosztują korepetycje maturalne z języka polskiego?

W porównaniu z matematyką ofert korepetycji z języka polskiego jest zdecydowanie mniej. Widać również różnicę cenową. Ceny za najdroższe zajęcia to kwoty rzędu ok. 150 zł za godzinę – zazwyczaj u doświadczonych, aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują do matury na poziomie rozszerzonym. Średnie ceny korepetycji z tzw. wyższej półki cenowej (zajęcia stacjonarne, duże miasta, doświadczony korepetytor) to ok. 90-100 zł za 60-minutową lekcję. Niższa półka cenowa – np. zajęcia u absolwentów kierunków humanistycznych – to kwoty rzędu 60-90 zł za godzinę zajęć. Wciąż można znaleźć również oferty w cenach rzędu 40-50 zł za godzinę (absolwenci liceum) i powyżej 200 zł za godzinę (aktywni zawodowo egzaminatorzy CKE, duże miasta).

Ile zapłacą maturzyści za korepetycje z języka angielskiego?

Podobnie jak w przypadku matematyki, rynek korepetycji języków obcych również cechuje się szeroką rozpiętością widełek cenowych. Ofert jest nadal dużo – można wybierać spośród kilku półek cenowych i form zajęć. Doświadczeni korepetytorzy oferują 60-minutowe zajęcia za ok. 120-130 zł na godzinę. Tyle zapłacimy m.in. za pomoc aktywnego nauczyciela języka lub native speakera. Lekcji udzielają również językoznawcy i tłumacze. Średnie ceny stacjonarnych korepetycji maturalnych z angielskiego (dla dużych miast) to ok. 90-100 zł. Średnie ceny za zajęcia z angielskiego online (poziom maturalny) to ok. 70-90 zł. Uczniowie z mniejszych miast zapłacą za zajęcia "na miejscu" ok. 50-60 zł.

Polacy wciąż chętnie inwestują w korepetycje

Zgodnie z danymi raportu "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości" w roku 2023 (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, lipiec 2023) 24 proc. badanych deklarowało wydanie kwoty od 1001 do 2000 zł rocznie na korepetycje dla dziecka. Od 2001 do 3000 zł rocznie wydało 22 proc. respondentów. Tyle samo rodziców (22 proc.) zadeklarowało wydatki na zajęcia dodatkowe na poziomie kwoty powyżej 4000 zł rocznie. 55 proc. badanych wyznało, że planuje wysłanie dzieci na płatne, dodatkowe zajęcia. Wśród najpopularniejszych przedmiotów korepetycji w roku 2023 badani wskazali: język angielski lub inny język obcy, matematykę i fizykę.