Podwyżki są zawsze miłym elementem wykonywania swoich obowiązków. W tym roku nawet 60 proc. pracodawców planuje zwiększyć pensje swoich pracowników. Niektóre branże przodują w rankingach i to one mogą liczyć na największy wzrost wynagrodzenia.

Wysokość podwyżek w polskich firmach w 2024 roku

Według badań Instytutu Badawczego Randstad połowa polskich firm chce zwiększyć wynagrodzenia swoich pracowników o minimum 7 proc. Z kolei 3 proc. pracodawców planuje znaczne podwyżki – od 16 do 19 proc.

Jakie kompetencje sprawią, że zarobisz więcej?

Sylvia Johnson, cytowana w portalu Infor.pl, ekspertka do spraw umiejętności językowych i międzykulturowych platformy Preply, uważa, że obecnie osoby, które znają kilka języków obcych, mogą liczyć na najwyższe zarobki. Angielski jest już właściwie standardem, dlatego ważny jest inny język – firmy szukają na przykład pracowników znających francuski lub niemiecki. Te dwa języki według ekspertki sprawdzą się głównie w branży finansowej i w obsłudze klienta.

Johnson wspomina również o tym, że przy zmianie branży lub szukaniu swojego miejsca na rynku pracy warto sprawdzać trendy i tendencje.

"W 2024 roku istotnymi trendami na rynku będą wdrażanie cyfrowych rozwiązań, rozwój sztucznej inteligencji i otwarcie się na nowe rynki zagraniczne" – mówi.

W jakich branżach spodziewane są najwyższe podwyżki?

Jak wskazuje Infor.pl, powołując się na zestawienie platformy Preply, branżą, w której podwyżki mogą być najwyższe, jest między innymi SSC/BPO (nowoczesne usługi dla biznesu). Firmy z tego obszaru planują w 2024 zatrudnić nawet 400 tys. osób.

Warto wspomnieć również o branży IT, która przez wiele ostatnich lat uznawana była za najbardziej opłacalną. Dzisiaj co prawda podwyżki nie są aż tak wysokie, nie ma już tak wielu oferowanych miejsc pracy, ale wciąż warto rozwijać się w tym zakresie. Na największe podwyżki aktualnie mogą liczyć specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa, osoby, które łączą w sobie funkcje – na przykład programisty i osoby zarządzającej projektami oraz pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych.

Wysokie podwyżki mogą również otrzymać osoby specjalizujące się w marketingu online, a głównie w takich obszarach, jak digital marketing oraz e-commerce. W ubiegłym roku podwyżki na takich stanowiskach wynosiły nawet 20 proc. Innymi aktualnie opłacalnymi obszarami jest SEO, SEM, UX, UI oraz social media.

W minionym roku największe podwyżki otrzymywały osoby zatrudnione w branży prawniczej. W tym roku również można liczyć w niej na podwyżki pensji o nawet 10 do 15 proc. Najbardziej rozwijającą się gałęzią w tej branży jest między innymi kontrola finansowa.

Pensje wzrosną również w farmacji – w ubiegłym roku pensje wzrastały nawet o 8 proc. Według danych Preply to wynik lepszy niż w branży IT.

Na koniec warto również wspomnieć o branży HR. Firmy rekrutują i potrzebują specjalistów w tym zakresie, a tym samym rosną również wynagrodzenia w tym obszarze.