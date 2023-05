Już 23 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty 2023. Minister Przemysław Czarnek życzył powodzenia uczniom klas ósmych, którzy we wtorek będą pisać egzamin.

Jak czytamy na stronie www.gov.plszef MEiN wyraził przekonanie, że praca, jak młodzi ludzie włożyli w swoją dotychczasową edukację, przyniesie znakomite rezultaty.

– Życzę Wam powodzenia. Nie bójcie się stresu. Odrobina tego stresu zawsze jest twórcza, natomiast wyniki, które będziecie mieli, które poznacie już niebawem, po zakończeniu egzaminu rzeczywiście będą dawać Wam ogromną satysfakcję – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Szef MEiN wyraził przekonanie, że poziom egzaminu jest dostosowany do możliwości uczniów, których edukacja odbywała się w czasie pandemii i nauki zdalnej.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 23 maja egzaminem z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie będą zdawali matematykę oraz wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski).

Treść życzeń

Drodzy Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych,

przed Wami bardzo ważne dni, najważniejszy jak do tej pory egzamin w Waszym życiu. Jesteśmy przekonani, tu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że praca wykonana przez Was do tej pory w szkołach podstawowych, pod kierunkiem Waszych znakomitych nauczycieli i pod opieką Waszych znakomitych rodziców, przyniesie Wam znakomite rezultaty.

Jesteśmy również przekonani, że poziom tegorocznych egzaminów ósmoklasistów jest adekwatny do Waszych możliwości, biorąc pod uwagę również to, co działo się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, również też czas pandemii, który razem przechodziliśmy i nauki zdalnej, w której uczestniczyliście.

Życzę Wam powodzenia. Nie bójcie się stresu, odrobina tego stresu zawsze jest twórcza natomiast wyniki, które będziecie mieli, które poznacie już niebawem, po zakończeniu egzaminu rzeczywiście będą dawać Wam ogromną satysfakcję, czego Wam życzę, bo jest Wam to potrzebne po to, żebyście rozwijali swoje talenty, swoje umiejętności, swoje zainteresowania na kolejnych szczeblach Waszej edukacji i Waszego życia.

Powodzenia!

Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki