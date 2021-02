Czy istniał sposób na zorganizowanie nauki zdalnej tak, by zapobiec rozwarstwianiu klas na uczniów lepszych i gorszych oraz by efekty edukacji były lepsze?

Nie ma innego wyjścia, jak przejść na nauczanie w dwóch prędkościach. Skoncentrować się na przedmiotach egzaminacyjnych, matematyce, polskim, języku obcym. A w pozostałych przedmiotach skupić się na tych uczniach, którzy są autentycznie zainteresowani fizyką, chemią czy biologią. Uczyć ich intensywnie, by to zainteresowanie podtrzymać. A reszcie? Odpuścić. Dodatkowe kartkówki nie sprawią, że klasa zapała miłością do przedmiotu, a tylko przysporzy stresów tym, którzy go nie rozumieją.