Kwoty Dofinansowania 2026: Tabela dla pełnego etatu

Miesięczne dofinansowanie zależy od stopnia niepełnosprawności i tzw. schorzenia szczególnego.

Stopień Niepełnosprawności Kwota Podstawowa Kwota Zwiększona (Schorzenia Szczególne)* Znaczny 2760 zł 4140 zł Umiarkowany 1550 zł 2585 zł Lekki 575 zł 1265 zł

Do schorzeń szczególnych zaliczane są: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), epilepsja (06-E) oraz niewidomi w stopniu znacznym/umiarkowanym (04-O). Muszą być one wyraźnie wskazane w orzeczeniu.

Proporcjonalność etatu: Jak liczyć, gdy pracownik ma dwa etaty?

Dofinansowanie zawsze jest wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (części etatu). Jeśli pracownik ma wielu pracodawcówijest zatrudniony łącznie w wymiarze poniżej pełnego etatu, dofinansowanie jest dzielone proporcjonalnie między wszystkich pracodawców.

Z kolei jeśli wymiar pracy przekracza pełny etat, dofinansowanie jest limitowane do maksymalnej kwoty na pełen etat. Pieniądze w pierwszej kolejności dostaje pracodawca, który zatrudnił pracownika wcześniej.

Koszty płacy i limity: Pamiętaj o 75% i 90%

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć poniesionych kosztów płacy (wynagrodzenia brutto + obowiązkowe składki ZUS). Obowiązują ścisłe limity:

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą: Limit 75% poniesionych kosztów płacy.

poniesionych kosztów płacy. Pracodawcy nieprowadzący działalności gospodarczej: Limit 90% poniesionych kosztów płacy.

Co wliczasz do kosztów płacy? (kluczowe składniki)

Koszty płacy to wynagrodzenie brutto pracownika oraz obowiązkowe składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składki na Fundusz Pracy, FGŚP i FS.Od kwietnia 2023 r. do kosztów płacy wlicza się również ekwiwalenty i ryczałty wypłacane w związku z pracą zdalną

Wliczasz m.in.: wynagrodzenie zasadnicze, za urlop, za czas choroby, premie, nagrody, prowizje, dodatki funkcyjne i stażowe. Nie wliczasz: Zasiłków (chorobowy, rehabilitacyjny), ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, odpraw, nagród jubileuszowych.

Ostateczne wyliczenie: Zasada najniższej kwoty

Aby ustalić kwotę do wypłaty, musisz wybrać najniższą z trzech wartości (zgodnie z instrukcją do formularza INF-D-P):