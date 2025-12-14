Kwoty Dofinansowania 2026: Tabela dla pełnego etatu
Miesięczne dofinansowanie zależy od stopnia niepełnosprawności i tzw. schorzenia szczególnego.
|Stopień Niepełnosprawności
|Kwota Podstawowa
|Kwota Zwiększona (Schorzenia Szczególne)*
|Znaczny
|2760 zł
|4140 zł
|Umiarkowany
|1550 zł
|2585 zł
|Lekki
|575 zł
|1265 zł
Do schorzeń szczególnych zaliczane są: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), epilepsja (06-E) oraz niewidomi w stopniu znacznym/umiarkowanym (04-O). Muszą być one wyraźnie wskazane w orzeczeniu.
Proporcjonalność etatu: Jak liczyć, gdy pracownik ma dwa etaty?
Dofinansowanie zawsze jest wypłacane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika (części etatu). Jeśli pracownik ma wielu pracodawcówijest zatrudniony łącznie w wymiarze poniżej pełnego etatu, dofinansowanie jest dzielone proporcjonalnie między wszystkich pracodawców.
Z kolei jeśli wymiar pracy przekracza pełny etat, dofinansowanie jest limitowane do maksymalnej kwoty na pełen etat. Pieniądze w pierwszej kolejności dostaje pracodawca, który zatrudnił pracownika wcześniej.
Koszty płacy i limity: Pamiętaj o 75% i 90%
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć poniesionych kosztów płacy (wynagrodzenia brutto + obowiązkowe składki ZUS). Obowiązują ścisłe limity:
- Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą: Limit 75% poniesionych kosztów płacy.
- Pracodawcy nieprowadzący działalności gospodarczej: Limit 90% poniesionych kosztów płacy.
Co wliczasz do kosztów płacy? (kluczowe składniki)
Koszty płacy to wynagrodzenie brutto pracownika oraz obowiązkowe składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składki na Fundusz Pracy, FGŚP i FS.Od kwietnia 2023 r. do kosztów płacy wlicza się również ekwiwalenty i ryczałty wypłacane w związku z pracą zdalną
- Wliczasz m.in.: wynagrodzenie zasadnicze, za urlop, za czas choroby, premie, nagrody, prowizje, dodatki funkcyjne i stażowe.
- Nie wliczasz: Zasiłków (chorobowy, rehabilitacyjny), ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, odpraw, nagród jubileuszowych.
Ostateczne wyliczenie: Zasada najniższej kwoty
Aby ustalić kwotę do wypłaty, musisz wybrać najniższą z trzech wartości (zgodnie z instrukcją do formularza INF-D-P):
- Maksymalna kwota dofinansowania (przypisana do stopnia niepełnosprawności, poz. 51).
- Rzeczywiste koszty płacy (pomniejszone o inną pomoc publiczną, poz. 52 - 53).
- Limit kosztów płacy (75% lub 90% kosztów płacy, poz. 54).
