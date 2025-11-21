mLegitymacja nauczyciela od 30 listopada. Jak będzie działać i co trzeba wiedzieć?

Od 30 listopada 2025 r. listopada nauczyciele zyskają nowy, wygodny dokument w aplikacji mObywatel – elektroniczną legitymację nauczyciela, czyli mLegitymację. To rozwiązanie ma przyspieszyć formalności i ułatwić potwierdzanie statusu nauczyciela bez konieczności noszenia papierowej lub plastikowej karty.

Kiedy nauczyciel dostanie mLegitymację?

Nowo zatrudnieni otrzymają dokument w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy – po potwierdzeniu tożsamości certyfikatem podstawowym.

Nauczyciele już zatrudnieni na dzień 30 listopada 2025 r. dostaną mLegitymację najpóźniej do 15 grudnia 2025 r. (jeśli w tym czasie dojdzie do rozwiązania umowy, dokument nie zostanie wydany).

Jakie dane trafią do mLegitymacji?

Informacje pobierane są z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), m.in.:

imię i nazwisko,

PESEL,

numer legitymacji,

daty wydania i unieważnienia,

dane szkoły (nazwa, adres, telefon, dyrektor).

Zdjęcie zostanie automatycznie pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych, co eliminuje konieczność dostarczania fotografii.

Nowy wygląd legitymacji

Zmieni się też wzór obu wersji dokumentu – cyfrowej i tradycyjnej karty. Na odwrocie pojawi się zapis:

„Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the school”.

Numer legitymacji będzie zgodny z numerem przypisanym w mLegitymacji. Jedynie w przypadku nauczycieli pracujących w szkołach przy placówkach dyplomatycznych numer ustali dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Co z tradycyjnymi legitymacjami?

Karty w formie plastikowej będą nadal wydawane – na wniosek nauczyciela. Zachowają ważność do czasu uzyskania mLegitymacji, jednak nie dłużej niż do końca okresu swojej ważności.

Podsumowanie

mLegitymacja to krok w kierunku pełnej cyfryzacji dokumentów nauczycieli. Ma przyspieszyć obsługę kadrową i ułatwić codzienne korzystanie z uprawnień wynikających z zatrudnienia. Warto pamiętać, że dokument pojawi się w mObywatelu automatycznie – bez potrzeby składania wniosku.