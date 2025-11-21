- mLegitymacja nauczyciela od 30 listopada. Jak będzie działać i co trzeba wiedzieć?
mLegitymacja nauczyciela od 30 listopada. Jak będzie działać i co trzeba wiedzieć?
Od 30 listopada 2025 r. listopada nauczyciele zyskają nowy, wygodny dokument w aplikacji mObywatel – elektroniczną legitymację nauczyciela, czyli mLegitymację. To rozwiązanie ma przyspieszyć formalności i ułatwić potwierdzanie statusu nauczyciela bez konieczności noszenia papierowej lub plastikowej karty.
Kiedy nauczyciel dostanie mLegitymację?
Nowo zatrudnieni otrzymają dokument w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy – po potwierdzeniu tożsamości certyfikatem podstawowym.
Nauczyciele już zatrudnieni na dzień 30 listopada 2025 r. dostaną mLegitymację najpóźniej do 15 grudnia 2025 r. (jeśli w tym czasie dojdzie do rozwiązania umowy, dokument nie zostanie wydany).
Jakie dane trafią do mLegitymacji?
Informacje pobierane są z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), m.in.:
- imię i nazwisko,
- PESEL,
- numer legitymacji,
- daty wydania i unieważnienia,
- dane szkoły (nazwa, adres, telefon, dyrektor).
Zdjęcie zostanie automatycznie pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych, co eliminuje konieczność dostarczania fotografii.
Nowy wygląd legitymacji
Zmieni się też wzór obu wersji dokumentu – cyfrowej i tradycyjnej karty. Na odwrocie pojawi się zapis:
„Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the school”.
Numer legitymacji będzie zgodny z numerem przypisanym w mLegitymacji. Jedynie w przypadku nauczycieli pracujących w szkołach przy placówkach dyplomatycznych numer ustali dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Co z tradycyjnymi legitymacjami?
Karty w formie plastikowej będą nadal wydawane – na wniosek nauczyciela. Zachowają ważność do czasu uzyskania mLegitymacji, jednak nie dłużej niż do końca okresu swojej ważności.
Podsumowanie
mLegitymacja to krok w kierunku pełnej cyfryzacji dokumentów nauczycieli. Ma przyspieszyć obsługę kadrową i ułatwić codzienne korzystanie z uprawnień wynikających z zatrudnienia. Warto pamiętać, że dokument pojawi się w mObywatelu automatycznie – bez potrzeby składania wniosku.
