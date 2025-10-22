Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych.

Zgodnie z nowelą o przyznanie bonu na zakup laptopa mogą ubiegać się osoby, które były uprawnione do otrzymania wsparcia, lecz dotąd go nie uzyskały, z powodu upływu terminu składania wniosków lub których uprawnienia nie mogły być zrealizowane z powodu okoliczności określonych w ustawie o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, tj. pozostawanie w stanie nieczynnym, przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia; zawieszenie w pełnieniu obowiązków; przebywanie na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni; przebywanie na urlopie lub całkowite zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Kto może ubiegać się o bon na laptopa dla nauczycieli?

Wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, pozostających w stosunku pracy na 30 września 2023 r., którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli: wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych; wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w szkołach artystycznych, a także innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w szkołach artystycznych przyporządkowanych do klas IV–VIII w szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w szkołach artystycznych.

Wsparcie obejmie także pozostałych wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty, a także innych pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Procedura składania wniosku o bon na laptop dla nauczyciela

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły właściwej dla miejsca zatrudnienia nauczyciela (na dzień składania wniosku albo w uzasadnionym przypadku na dzień 30 września 2023 r.).

Dyrektor szkoły, po dokonanej weryfikacji, przekazuje wypełnione wnioski do organu prowadzącego, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku składa jeden zbiorczy wniosek dla wszystkich nauczycieli w systemie teleinformatycznym, najpóźniej do dnia 22 grudnia 2025 r.(PAP)