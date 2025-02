Od 14 lutego 2025 roku zmieniają się zasady wystawiania recept i funkcjonowania aptek. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza m.in. obowiązek zwrotu wynagrodzenia za niewykonane dyżury apteczne oraz rozszerza uprawnienia farmaceutów w zakresie wystawiania recept na refundowane szczepionki. Jakie są główne zmiany dla pacjentów?

Spore zmiany czekają pacjentów po 14 lutego 2025 roku. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza nowe zasady dotyczące dyżurów aptecznych oraz wystawiania recept. Pacjenci zyskają większy dostęp do refundowanych szczepionek, a apteki będą musiały przestrzegać surowszych zasad dotyczących dyżurów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które warto znać.

Zmiany w dyżurach aptecznych: apteki zwrócą wynagrodzenie

Od 14 lutego 2025 roku apteki ogólnodostępne, które nie wywiążą się z obowiązku pełnienia dyżurów lub wykonają je w mniejszym zakresie niż określono w uchwale zarządu powiatu, będą musiały zwrócić otrzymane wynagrodzenie ryczałtowe wraz z odsetkami ustawowymi. Zwrot dotyczy okresu od momentu wyznaczenia dyżuru do jego pełnienia. Apteka ma 14 dni od otrzymania wezwania na zwrot środków.

Wyjątki od reguły zwrotu ryczałtu przez apteki:

Zwrot nie będzie obowiązkowy w przypadku działania siły wyższej, np. klęsk żywiołowych, awarii czy poważnych problemów zdrowotnych personelu.

Drugi wyjątek obejmuje „inne przyczyny losowe”, takie jak nagła choroba farmaceuty bez możliwości zastępstwa. Warunkiem jest jednak zgłoszenie tych sytuacji zarządowi powiatu i NFZ w ciągu 14 dni od ich wystąpienia oraz ich prawidłowe udokumentowanie.

Farmaceuci z nowymi uprawnieniami: recepty na refundowane szczepionki

Jedną z najważniejszych zmian dla pacjentów jest rozszerzenie uprawnień farmaceutów w zakresie wystawiania recept farmaceutycznych. Od 14 lutego farmaceuci będą mogli wystawiać recepty na wszystkie szczepionki stosowane w ramach szczepień ochronnych u osób dorosłych, w tym na szczepionki refundowane. Do tej pory mogli wystawiać jedynie pełnopłatne recepty farmaceutyczne w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz na szczepionkę przeciwko grypie.

Recepty farmaceutyczne to specjalny rodzaj recept, które mogą być wystawiane na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp (leki wydawane z przepisu lekarza). Nie obejmują one jednak środków odurzających ani substancji psychotropowych. Farmaceuci będą mogli uwzględniać uprawnienia pacjentów do ulg i zwolnień, takich jak bezpłatne leki dla dzieci i seniorów (S, DZ) oraz inne kategorie, np. dla dawców krwi (ZK), weteranów (WE) czy inwalidów wojskowych (IW).

Zmiany w zasadach wystawiania i realizacji recept farmaceutycznych

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w zakresie danych wymaganych do wystawiania i realizacji recept farmaceutycznych. Oto najważniejsze nowości:

Jeśli przynajmniej jeden z przepisanych leków jest wydawany ze zniżką, recepta musi zawierać dodatkowe dane, w tym informacje o poziomie odpłatności za lek.

W przypadku recepty farmaceutycznej na szczepionki nie ma wymogu podawania przyczyny zastosowania.

Recepta z lekiem refundowanym musi zawierać numer wpisu do rejestru zezwoleń na prowadzenie apteki.

Recepta musi zawierać szczegółowe dane pacjenta oraz przepisanych leków, zgodnie z nowymi regulacjami.

Rozwiązania techniczne w zakresie obsługi recept mają być dostarczone przez Centrum e-Zdrowia oraz dostawców oprogramowania aptecznego.

Recepty na darmowe leki: dostęp dla wszystkich lekarzy

Zmiany dotyczą także przepisów na darmowe leki dla dzieci do 18. roku życia oraz seniorów po 65. roku życia. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia lekarzom niezależnie od kontraktu z NFZ wystawianie recept na darmowe leki. Oznacza to, że również lekarze prowadzący prywatną praktykę będą mogli wystawić recepty na leki z listy "S" (bezpłatne leki dla dzieci i seniorów).

Dodatkowo, lekarze będą mogli wystawić recepty na darmowe leki w różnych obszarach, takich jak

opieka psychiatryczna,

leczenie uzależnień,

opieka stomatologiczna,

opieka paliatywna i hospicyjna.

Do tej pory takie uprawnienia mieli jedynie lekarze z umową z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

Podsumowanie: co zmienia się od 14 lutego 2025 roku?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza szereg istotnych zmian, które wpłyną zarówno na pacjentów, jak i na apteki oraz lekarzy. Pacjenci zyskają większy dostęp do refundowanych szczepionek dzięki rozszerzeniu uprawnień farmaceutów. Apteki będą musiały przestrzegać surowszych zasad dotyczących dyżurów, a lekarze – niezależnie od formy praktyki – będą mogli wystawiać recepty na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Wszystkie zmiany mają na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej.