Waloryzacja w 2026 r. będzie niższa niż w 2025 r., ale nadal zapewni realny wzrost świadczeń. Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł brutto do 1 961,58 zł.

Z danych z projektu ustawy budżetowej na 2026 r. wynika, że wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy przekroczą pół biliona złotych. Liczba emerytów i rencistów wzrośnie o 123 tys. w porównaniu z 2025 r.. Przeciętna wysokość świadczenia wzrośnie o 7,5 proc., do 4320 zł brutto miesięcznie.

Ważne Wskaźnik waloryzacji w 2026 roku przewidywany jest na 104,88 proc., podczas gdy w 2025 r. wynosił 105,55 proc..

Mechanizm waloryzacji zależy od dwóch czynników – inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. W 2026 r. rząd przy wyliczaniu wskaźnika podwyżek uwzględni inflację oraz 20 proc. wzrost płac. Ostateczny wskaźnik poznamy pod koniec lutego 2026 r., po ogłoszeniu danych przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja zostanie przeprowadzona 1 marca, automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Jak obliczyć potencjalny wzrost emerytury w 2026 roku

Podstawowy wzór waloryzacyjny: Emerytura po waloryzacji = emerytura obecna × (1 + wskaźnik waloryzacji)

Wskaźnik waloryzacji uwzględnia inflację i realny wzrost wynagrodzeń.

Niektóre grupy emerytów mogą otrzymać dodatkowe świadczenia, np. tzw. „13. emeryturę” lub „czternastkę”. Jeśli prognozowana waloryzacja się utrzyma, minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie około 1970,98 zł brutto. Oznacza to, że właśnie taka kwota zostanie wypłacona jako trzynasta emerytura brutto. Po odliczeniu podatku i składek, seniorzy otrzymają około 1620 zł netto.

„Inaczej jest z "czternastką". Pełną kwotę, równą najniższej emeryturze, otrzymują osoby, których świadczenie nie przekracza ustalonego progu. Dla 2026 roku próg wynosi 2 900 zł brutto. Jeśli emerytura przekracza ten limit, stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” – każda złotówka powyżej progu obniża „czternastkę” o tyle samo, aż do całkowitego wyzerowania świadczenia.

Oznacza to, że:

Przykład Najniższa emerytura = 1 970,98 zł, więc pełna „czternastka” = 1 970,98 zł,

Wyzerowanie dodatku następuje przy sumie 2 900 zł + 1 970,98 zł = 4 870,98 zł.

Dodatki pielęgnacyjne dla seniorów powyżej 75. roku życia również wzrosną (z 348,22 zł do 365,21 zł miesięcznie).

Jak policzyć wpływ waloryzacji na swoją emeryturę

A oto przykład krok po kroku:

Przykład Jeśli obecnie pobierasz emeryturę w wysokości 3 500 zł, to: Obliczenie wynosi: 3 500 × 1,0488 = 3 670,80 zł - na taką emeryturę możesz liczyć od marca 2026.

Przykład Jeśli obecnie pobierasz emeryturę w wysokości 2000, to: Obliczenie wynosi: 2 000 × 1,0488 = 2097,6 zł - na taką emeryturę możesz liczyć od marca 2026.

Przykład Jeśli obecnie pobierasz emeryturę w wysokości 4000 zł, to: Obliczenie wynosi: 4000 × 1,0488 = 4195,2 - na taką emeryturę możesz liczyć od marca 2026.

Przewidywany wskaźnik 4,88 proc. oznacza, że świadczenia wzrosną, choć wolniej niż w ostatnich latach. ZUS szacuje przyrosty netto:

Emerytura 1500 zł to +66,61 zł,

Emerytura 2000 zł to +88,82 zł,

Emerytura 2500 zł to +96,02 zł,

Emerytura 3000 zł to +115,23 zł,

Emerytura 4000 zł to +154,60 zł,

Emerytura 5000 zł to +192,04 zł.

Średni wzrost na rękę wyniesie od 70 do 150 zł, w zależności od wysokości świadczenia.

Prognozy ZUS dla 2026 r.

Emeryci otrzymujący dziś 1 500 zł brutto zyskają około 66,61 zł netto miesięcznie:

Emerytura 3 000 zł w 2025 roku, to przyrost 115,23 zł netto. Emerytura 5 000 zł w 2025 roku, to wzrost netto 192,04 zł.

Średni wzrost świadczeń netto wyniesie od 70 do 150 zł, w zależności od wysokości emerytury.

Projekt prezydencki

Na stole leży również prezydencki projekt nowej waloryzacji, który przewiduje gwarantowaną podwyżkę o 150 zł dla emerytur do ok. 3 000 zł brutto. Zwiększenie świadczeń w wariancie "prezydenckim" oznacza również dalsze zmiany.

W tym wariancie, jeśli najniższa emerytura urasta do 1 970,98 zł brutto to ostateczna kwota wyniesie 2 028,91 zł.

Emeryci otrzymają np. większą trzynastkę, która jest równa emeryturze minimalnej.

W przypadku "czternastki" jeśli pobierasz najniższą emeryturę w kwocie 2 028,91 zł to pełna „czternastka” wyniesie dokładnie tyle samo, czyli 2 028,91 z. Po przekroczeniu kwoty minimalnej emerytury obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Dodatkowych pieniędzy nie otrzymają więc osoby otrzymujące powyżej 4 928,91 zł.