Jest to o tyle istotne, że w październiku zeszłego roku środowisko zostało zaskoczone zapowiedzią likwidacji stażu. Minister Adam Niedzielski twierdził, że to odpowiedź na rekomendacje Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, jednak z samorządem tego pomysłu nie konsultowano. Nie jest on nowy – taką zmianę wprowadzono w 2011 r., a przywrócenie stażu było jedną z pierwszych decyzji, jaką po zmianie rządu podjął Konstanty Radziwiłł, który stanął na czele MZ. Minister Niedzielski tłumaczył jednak, że przez te sześć lat wiele się zmieniło – uczelnie dokonały ogromnego postępu, a poza tym pojawiła się pandemia. Skrócenie cyklu kształcenia lekarzy ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia . Zdaniem samych lekarzy zlikwidowanie stażu nie jest złym pomysłem – ale pod pewnymi warunkami, a pandemia na pewno nie jest na to właściwym momentem.